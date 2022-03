Netflix experimenta convirtiendo 'Preguntados' (el trivial de los creadores de 'Apalabrados') en una ficción interactiva

Netflix ya ha experimentado en los últimos tiempos con el formato de ficción interactiva, en el que las decisiones del usuario determinan el trascurso de la trama. Lo hizo primero con su capítulo especial de 'Black Mirror: Bandersnatch', y posteriormente con las series 'Cat Burglar' y 'You vs. Wild: Out Cold'. Sin embargo, su última novedad al respecto es algo diferente.

Y es que acaban de anunciar el estreno en unas pocas semanas de 'Trivia Quest', la adaptación del juego para móviles 'Trivia Crack'. Probablemente, el nombre no te suene absolutamente nada, pero ¿y si te digo que dicho juego llegó a España con el nombre de 'Preguntados', de la mano de la compañía argentina Etermax (los creadores de 'Apalabrados' y 'Adivinados')?

Netflix ha cambiado su formato de estreno habitual

La diferencia de formato también ha animado a Netflix a plantear un esquema de estreno distinto de otras de sus producciones: a partir del 1 de abril (han tenido que aclarar que no, no es una broma de April Fools'), la plataforma de streaming estrenará un episodio cada día durante un mes, hasta completar la temporada de 30 episodios.

Andy Weil, vicepresidente de Netflix, lo define como una "nueva experiencia" para la que la compañía ha puesto a trabajar a un equipo de 40 desarrolladores, animadores, guionistas e ingenieros

A lo largo del juego/serie, los usuarios "se embarcarán en una misión para rescatar a los ciudadanos animados de Trivia Land", encarnando a Willy contra Evil Rocky, el villano que mantiene secuestrados a sus amigos (y que aparece en el tráiler acompañado del Demogorgon de 'Stranger Things').

Los usuarios podrán seguir jugando aun si responden incorrectamente, y tendrán la oportunidad de rehacer las preguntas e intentarlo de nuevo. Podrás jugar un nuevo episodio cada día o jugarlos seguidos uno detrás de otro cuando ya hayan sido lanzados varios, como prefieran.

Cada uno de ellos episodios se compondrá de 24 preguntas de trivial con dos niveles de dificultad y varias categorías temáticas: al igual que ocurría con Preguntados, el jugador/espectador se encontrará con preguntas sobre ciencia, geografía, historia, arte, entretenimiento y deportes.

'Trivia Quest' estará disponible en la mayoría de los dispositivos compatibles con Netflix, incluidos smart TVs, navegadores de PC y Mac, dispositivos Android e iOS, videoconsolas, etc. Algunos dispositivos no son por ahora compatibles: en la lista encontramos las Apple TV, las pantallas táctiles Tesla, algunos modelos de Chromecast, los navegadores que usan Silverlight y la aplicación Netflix en Windows.

Andy Weil, vicepresidente de interactividad y comedia en Netflix, afirmó que fue su propia experiencia jugando al trivial en bares lo que lo animó a lanzar esta producción, que define como "una experiencia nueva, particularmente para la transmisión de TV".

"Comparte ADN con los juegos de mesa y los concursos de televisión", afirma Weil, pero señala que con respecto a este último formato, Netflix ofrece algo nuevo: "ya no eres un espectador pasivo gritándole al televisor, estás participando en el programa".