Lo último de Netflix ya no es un plan barato para móviles, sino uno gratis que permite ver 'La Casa de Papel' sin pagar en Kenia

Netflix es una plataforma que no deja de aumentar en usuarios. Sin embargo, su vía de gran crecimiento hace tiempo que han dejado de ser mercados tan saturados como el estadounidense, que es donde tiene más público pero donde está más asentada. De hecho, en ese mercado y en Canadá, Netflix perdió 430.000 suscriptores en el segundo trimestre.

Así, como ocurría en telefonía móvil hace una década, hay que buscar ir a más en "los próximos mil millones" (the next billion), que pasan por mercados de países en vías de desarrollo y subdesarrollados, ya que China sigue fuera de la ecuación. En este sentido, Netflix lanzó en India una suscripción exclusiva para móviles, y según recoge Reuters, ahora ha lanzado un plan gratuito y sin publicidad en Kenia, disponible solamente para móviles Android. Además, no se podrá descargar contenidos para reproducir sin conexión, ni habrá opción de enviar a Chromecast.

Algunas de las series más populares están incluidas

En Reuters hacen mención a que este plan gratis de Netflix en Kenia llega con algunas de las series más importantes de la plataforma entre su catálogo. Entre ellas se encuentran 'La Casa de Papel' o 'Los Bridgerton', junto a series africanas como 'Blood & Water', producida en Sudáfrica.

La estrategia de la compañía es clara, y no es obtener ingresos directamente a través de este plan, sino que los usuarios que lo prueben tengan ganas de más y acaben pagando por los superiores. Las pruebas gratis de una semana o de un mes no son suficientes para ese tipo de mercado, quizá también más reacio a introducir métodos de pago.

Desde Netflix consideran que es una forma de que conozcan el servicio y luego quieran más, ya pagando

"Si nunca antes has" visto Netflix, y muchas personas en Kenia no lo han hecho, esta es una excelente manera de experimentar nuestro servicio". "Y si te gusta lo que ves, es fácil actualizar a uno de nuestros planes de pago para disfrutar de nuestro catálogo completo en tu televisor u ordenador portátil". Son palabras de Cathy Conk, directora de innovación de productos de Netflix.

Y es que por mucho que Netflix crezca, también crece su enorme inversión en contenido original, lo que a su vez incrementa su inmensa deuda. Y todo el modelo es sostenible, pero penetrando mucho más donde aún no está. Y es por eso que, por ejemplo, también comienzan a tomarse medidas sobre el compartir contraseñas. Porque todo grupo de amigos donde se comparten son varias personas más que potencialmente podrían sumarse como clientes que pagan.

