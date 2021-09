Netflix lanza sus cinco primeros juegos en España: sin coste coste extra, sin publicidad y de momento solo para Android

Netflix ha anunciado hace algún tiempo que los videojuegos pasarían a formar parte de su plataforma. Hoy día 28, la compañía lanza cinco videojuegos para smartphones Android, y lo hace sin coste extra en la suscripción.

Los juegos disponibles son 'Stranger Things: 1984', 'Stranger Things 3: The Game', 'Card Blast', 'Teeter Up' y 'Shooting Hoops'. Además, estos juegos no tienen anuncios ni comprar dentro de la aplicación, a lo Apple Arcade.

Los juegos se descargan de Google Play: de momento nada de streaming

No se sabía muy bien cómo sería esta nueva etapa de Netflix, pero por fin tenemos los datos. Para no engordar mucho la aplicación, los juegos se descargarán vía Play Store, pero serán exclusivos para suscriptores. Dentro de la aplicación, los miembros verán ahora un carrusel dedicado a juegos móviles, tal y como ahora se ve 'Tendencias' o 'Volver a ver'.

Será desde ahí desde donde podrá elegirse el título que quieras descargar. Una vez instalado desde el Play Store, el juego aparecerá en nuestra pantalla de inicio, es decir, no hará falta ir a la app de Netflix para ejecutarlos. Se instalan localmente, por lo que de momento se descarta una de las posibilidades de las que se habló para el servicio de videojuegos, que fuera vía streaming, a lo Stadia o xCloud.

En Twitter, la compañía ha comentado la noticia mencionando que "estamos muy al principio del desarrollo y se vienen muchos más títulos". Por tanto, hay que esperar a qué se va lanzando, y a si de alguna forma la posibilidad de jugar llega a dispositivos como televisores, o reproductores como el Apple TV o los Fire Stick TV de Amazon.