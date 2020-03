Netflix reducirá su calidad de imagen durante 30 días para que Internet no se sature, como pedía la UE

Según recoge Reuters, Netflix ha anunciado que reducirá la tasa de bits (o bitrate) de sus vídeos en Europa, a lo que instaba la Comisión Europa.

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, habló ayer por teléfono con Reed Hastings, CEO de Netflix, a quien expresó la necesidad de reducir la calidad de imagen para evitar saturación en Internet, ante el creciente uso de datos por el confinamiento de millones de ciudadanos europeos a causa del coronavirus. Representando a la Comisión, Bretón expresaba que "se aconseja a las plataformas de streaming que ofrezcan una definición estándar en lugar de alta definición y que cooperen con los operadores de telecomunicaciones". Es decir, que el mensaje iba encaminado a todas las plataformas, no solamente a Netflix.

Por el momento, Netflix no ha anunciado cuánta calidad de imagen perderá el usuario final en su casa, y cómo se verán afectados los distintos planes, pero sí que han informado de que, con la reducción de bitrate," estiman que reducirán su tráfico en redes europeas en un 25%".

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.