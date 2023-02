La nueva versión de VLC lleva dos años de retraso. Hemos podido probar VLC 4.0 y esto es todo lo que trae

VLC es, probablemente, el reproductor multimedia más popular del mercado (al menos, si dejamos de lado los que vienen preinstalados con el sistema operativo). Comprensiblemente, cualquier nuevo lanzamiento de esta aplicación capta el interés de los usuarios. Sin embargo, el problema de VLC es (precisamente) que no hay lanzamientos.

El inicio del desarrollo de VLC 4.0 se presentó como un gran avance del reproductor, que ofrecería un cambio revolucionario en su interfaz de usuario (un aspecto que apenas había variado desde el lanzamiento de la primera versión de VLC), buscando algo más en la línea de las interfaces móviles, a lo que se añadiría una gestión de la biblioteca de medios mucho más usable y completa.

En ese momento no se puso fecha al lanzamiento de la versión 4.0 estable, pero llegado 2021 (el año del 20º aniversario de la aplicación) comenzaron las especulaciones de que dicha versión estaba 'al caer'. Y así, hasta ahora: VLC 4.0 acumula un retraso de dos años.

¿Desde dónde puedo descargar VLC 4.0?

Las versiones experimentales (nightly builds) de VLC 4.0 están disponibles en un apartado de su página web en el que, de forma casi diaria, se generan los nuevos ejecutables con los últimos cambios de código añadidos al repositorio del programa.

¿Qué nos ofrecen estas versiones experimentales?

Una de las principales razones de este retraso radica en el apartado del rendimiento: VLC 3.x es actualmente uno de los reproductores multimedia con mejor gestión de recursos del mercado, un software muy rápido (lo cual se agradece cuando lo que queremos ver es el vídeo de turno, no la pantalla de 'Loading resources' de la aplicación de turno).

Las versiones experimentales de VLC 4.0, sin embargo, no hacen gala de la misma agilidad. Y eso es algo que sus desarrolladores quieren terminar de limar antes de lanzar la versión 4.0 definitiva. Y eso es bueno, pero si de verdad necesitan 4 años (como mínimo) para solventar ese problema, quizá el enfoque al empezar a desarrollar esta nueva versión no ha sido el adecuado.

Uno de los cambios más destacables de la nueva versión reside en los controles de reproducción: su transparencia ahora permite seguir visualizando toda la superficien del vídeo mientras los usamos

Eso no significa que VLC 4.0 no sea un software muy prometedor, en su mayor parte, reproduce los archivos son problema, pero de vez en cuando se traba... y, en ocasiones, sale a relucir algún que otro bug: por ejemplo, he sido incapaz de ver (no sin contantes 'tirones' en la reproducción) una película en formato AVI que no me había dado problemas hasta ahora con ninguno de los principales reproductores.

Pero su punto fuerte es la gestión de colecciones de contenido multimedia: al instalar el programa, nos permite definir qué directorios servirán como fuente de dicho contenido, que se incorporará automáticamente, permitiendo gestionar los ficheros por autores, álbumes, géneros o formatos, y facilitando la creación de playlist. VLC avanza imparable, sin duda, hacia el puesto de todo-en-uno multimedia.

Aunque, si os digo la verdad, para mí el gran atractivo de VLC era precisamente su enfoque minimalista: muchos usuarios no buscan complicarse la vida con colecciones y listas de reproducción, y para ellos este giro, en el mejor de los casos, no aporta nada.

Otro aspecto novedoso de VLC 4.0 es la integración con otras plataformas y servicios, como los podcasts (una función imprescindible a estas alturas para cualquier software multimedia), Iceast o Jamendo. Probando este último he comprobado que la usabilidad es otro aspecto a optimizar del nuevo VLC: por defecto, hay que dejar el cursor encima de cada icono durante unos segundos para saber a qué género correponde cada uno, porque todos los nombres empiezan por 'Jamendo's Trending...' y no se muestra el nombre completo.