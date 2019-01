Odio, un bonito reproductor de radio con miles de emisoras para Windows, macOS y Linux

La televisión mató a las estrellas de la radio y el streaming está matando a la televisión. YouTube y Netflix son las plataformas líderes de entretenimiento en smartphones, tablets y plataformas de escritorio. Sin embargo, los podcasts y la radio, junto con la música, han mostrado que tienen un gran hueco cuando de hacer dos cosas a la vez se trata. Permiten trabajar y escuchar contenidos de diversa índole, y aplicaciones como Odio tienen mucho que decir en ese sentido.

Quizá su nombre no sea el más adecuado para los tiempos que corren, en concreto para el público hispanohablante, pero siendo una aplicación gratuita, Odio es una aplicación imprescindible si quieres una interfaz cuidada en Windows, macOS o Linux. Frente a otras opciones con muchas opciones pero poco catálogo, Odio me ha permitido escuchar todas las radios españolas y británicas que he buscado.

Favoritos, búsqueda por género idioma y país y tema oscuro

Odio tiene catalogadas 1415 emisoras en español, entre España y Latinoamérica y 6097 en inglés. En total, suma más de 20.000. Encontrar las que deseamos escuchar es muy fácil, ya que permite ordenar por país de la emisora, por idioma o por etiquetas/géneros. Si no encuentras lo que buscas de forma rápida, siempre puedes teclear el nombre de la emisora que buscas.

Para no tener que hacer lo mismo cada vez que entres en la aplicación, Odio permite añadir a la biblioteca (hacer favoritos) con un ya clásico botón de corazoncito. Algo destacado de Odio es que te muestra las emisoras más escuchadas globalmente, pero también hace recomendaciones temáticas de radios donde suene música de los años sesenta o de distintos géneros en exclusiva.

Las opciones que ofrece son tan escuetas que hablamos de que en ajustes sólo ofrece cambiar de estética, entre tema claro, que viene por defecto, y oscuro. Eso sí, la integración con macOS Mojave, por ejemplo, no llega al punto de que cambie de tema según el que esté elegido en el sistema.

Su desarrollador está actualizando Odio con frecuencia, pero aún faltan opciones deseables en este tipo de aplicación, como un temporizador de apagado, en caso de que queramos que la reproducción pare cuando se alcance cierto lapso de tiempo. También se echa de menos poder grabar, por ejemplo. Todos los fallos que tenga se perdonan ante tan buen trabajo a coste cero.