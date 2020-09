Pagar por streaming no equivale a no tener anuncios: en HBO Max planean añadirlos, aunque Netflix vuelve a insistir en que no es su modelo

Uno de los elementos más interesantes que ha traído, o más bien eliminado el modelo de suscripción y vídeo bajo demanda es el adiós a los anuncios al visualizar contenidos. Para las generaciones más jóvenes, ver anuncios intermitentes en una película o serie es probablemente una de las experiencias más chocantes que se pueden tener en el sector.

Lo corriente es que cuando pagamos por un servicio, éste no presente publicidad. Sin embargo, que sea la norma, no quiere decir que no haya excepciones. Aquí en España, Movistar+, por ejemplo, introduce anuncios antes de la reproducción de algunos de sus contenidos. En Estados Unidos, según informa Variety, HBO Max planea añadirlos, y no es tan extraño, pues se sumaría a Hulu y a Peacock, que ya muestran publicidad dentro de sus contenidos.

Publicidad para ingresar más, y que el usuario pague menos

En el citado medio se cuenta que HBO Max explicó en una encuesta enviada la semana pasada que una versión con anuncios del servicio podría contener de dos a cuatro minutos de anuncios por hora de visionado de contenido, algo que ya hacen Hulu y Peacock con cinco y Disney con nueve, respectivamente.

La encuesta sugiere que los anuncios no aparecerían en programas originales de HBO o en películas recientes, pero que sí podrían aparecer en series de HBO Max o en películas clásicas. ¿Qué ganaría el usuario? Según la encuesta, pagar menos de lo actual por ver ciertos anuncios, algo que podría atraer a ciertos usuarios, pues tampoco son cifras de minutos disparatadas.

Según un ejecutivo de compras de publicidad que ha hablado con Variety, HBO ha reiterado que la publicidad no se ofrecerá en series originales como 'Westworld' o 'Succession', sino en originales de HBO Max, que no son propias, como 'Friends'. Aunque todavía no se ha hecho oficial, en Variety se afirma que se espera para el próximo año.

En contraste a esto de HBO Max, que como poco es un planteamiento serio, está la postura de Reed Hastings, el CEO de Netflix, que en una reciente entrevista ha comentado que no tener anuncios no es "una regla, sino una decisión". Son muchas las ocasiones en que se ha reafirmado en su postura de seguir creciendo con el modelo de pago sin publicidad, que de momento no le ha ido mal.

Vía | Mixx.io