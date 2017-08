Plex asegura que no venderá los datos de sus usuarios tras cambiar su política de privacidad

El pasado viernes los más de 15 millones de usuarios de Plex recibimos un mail en el que se nos advertía de que la política de privacidad del servicio iba a cambiar a partir del 20 de septiembre. Publicaron en su blog un resumen con todas las novedades de esta actualización y hubo un punto que no gustó nada ni en el foro de Plex ni en Reddit. Lo traducimos:

Para entender el uso en todo el ecosistema de Plex y cómo podemos mejorarlo, Plex seguirá recopilando estadísticas de uso, tales como el tipo de dispositivo, duración, bit rate, formado de los archivos, resolución, tipo de archivos (música, fotos, vídeos, etc.). No permitiremos a partir de ahora la opción de compartir estas estadísticas.

Actualizaron poco después con un "aunque no vendemos o compartimos tus estadísticas personales e identificables" justo después de la última frase, pero la duda estaba sembrada: si ya no se puede elegir no compartir los datos, ¿es posible que, de hecho, estén vendiéndolos a terceros?

¿Por qué eliminan la opción de no compartir datos?

Keith Valory, CEO de Plex, se vio obligado a publicar un nuevo artículo en el que explicaba punto por punto la mayor parte de cuestiones que los usuarios estaban haciendo en torno a este cambio en la política de privacidad. Por supuesto, uno de los asuntos fue contestar por qué ya no permitirán que el usuario decida no compartir sus datos de uso:

Mientras revisábamos los cambios, llegamos a la conclusión de que proporcionar la opción de no compartir los datos daba una falsa sensación de privacidad y se sentía como poco sincero de nuestro lado. Es decir, incluso aunque eligieras no compartir tus datos, había un puñado de información que seguíamos recopilando y que denominamos excepciones. Así que en vez de enumerar todas las excepciones, decidimos: 1) dejar aún más claro que no recopilamos datos que nos digan qué es lo que hay en tu biblioteca; 2) eliminar la opción de no compartir sobre todo para ser más claros y directos (pero también aclarando que esos datos son claramente útiles); y 3) ser muy transparentes con lo que hacemos y lo que no hacemos con los datos (incluyendo la Sección F de la nueva política, que nos prohíbe vender vuestros datos).

En las excepciones que comentaba Valory había cuestiones como "los servidores se conectan a la nube para comprobar si hay actualizaciones" o "los clientes hablan con la nube para descubrir cómo conectar servidores remotos", por lo que sí tiene sentido que decidan ser honestos y retirar la opción porque, de todas maneras, estaban recopilando datos nuestros.

Plex asegura que no tiene ningún interés en saber qué contenido tienes en tu biblioteca local

En resumidas cuentas y según ellos: Plex no será capaz de saber el contenido que tienes en tu biblioteca, pero, si usas servicios de terceros incluidos en la plataforma (CNN, History Channel, Comedy Central, etc), entonces sí sabrán lo que estás viendo, desde qué dispositivo, etc.

¿Ah, sí? ¿Y por qué nos debemos fiar? Plex esta vez se ha adelantado y afirma que cambiará de nuevo la política de privacidad con tres nuevos puntos clave:

Generalizar datos. Van a redondear las estadísticas para que los datos no sean tan concretos y no se pueda identificar la "huella" de cada usuario.

Opción de no compartir los datos de los contenidos de tu biblioteca local.

Lista con todos los datos que se recolectan. Se enumerarán todos los datos recopilados y se le ofrecerá al usuario la opción de no compartir aquellos con los que no se sienta cómodo.

Un aplauso para Plex por escuchar las preocupaciones de su comunidad y por ser tan rápidos con los cambios.

