Qroom, escucha música gratuita e ilimitada de forma sencilla desde la web o tu iPhone

Hace casi dos años que hablamos por primera vez de Qroom, una web sumamente sencilla para escuchar música gratis e ilimitada desde tu navegador. En aquel entonces el pequeño proyecto de música online tenía una interfaz muy simple con solo un buscador y nada más.

Ahora, luego de bastante trabajo, Qroom se ha convertido en una aplicación para iOS que puedes descargar en la App Store y el reproductor web ha mejorado enormemente para dar paso a playlists, recomendaciones, novedades, estados de ánimo y más.

En Qroom consigues más de 30 millones de canciones para escuchar en linea, sin límites y completamente gratis. Qroom usa la API de YouTube y muestra el vídeo en un pequeño reproductor emergente cuando reproduces la canción.

Básicamente lo que hace es indexar el contenido de la plataforma de vídeo pero buscando ofrecer una mejor experiencia para quien solo quiere escuchar música. Así lo explica su creador, Rodrigo Gutierrez, con quien hemos conversado:

Qroom es legal porque usamos el API de Youtube y lo que hacemos es solo indexar y generar una experiencia mucho mas linda y cómoda para el usuario. El contenido es por parte de YouTube no nuestro.

En el futuro, en qroom están analizando la posibilidad de monetizar con anuncios donde las marcas puedan ayudar a bandas menos conocidas a que sus videos tengan llegada a nuevos fans. Ya que es una plataforma 1OO% visual.

