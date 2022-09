'Los Anillos de Poder' acaba con uno de los mayores problemas de Amazon Prime Video. Pero hay trabajo pendiente

Hace unos días, HBO Max estrenó 'La Casa del Dragón', y lo hizo con una novedad en la plataforma: por primera vez, un estreno llegaba en 4K HDR. En Amazon Prime Video, por suerte la cosa no llega a ese punto, pues el contenido 4K lleva años en la plataforma, y prácticamente cada nueva serie o película llega en dicha resolución y masterizada en HDR o HDR10+.

Sin embargo, hasta ahora, Amazon no ha estrenado nuevos contenidos en 4K y HDR con Dolby Vision, lo que quiere decir que millones de dispositivos no compatibles con HDR10+ estaban reproduciendo sus contenidos en alto rango dinámico, con ventajas intrínsecas como una paleta y una profundidad de color mejorada, pero sin las ventajas de los metadatos dinámicos. Con 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', por fin contamos en la plataforma con un gran estreno que llega con el formato de Dolby.

Más calidad que originales estrella como 'The Boys'

En un televisor con Android TV y en uno con webOS hemos podido comprobar que la calidad de imagen de 'Los Anillos de Poder' es bastante mejor que la de series como 'The Boys', que ha sido el gran original de la plataforma hasta ahora en este año y en anteriores. En una herramienta de Prime Video en Android TV, hemos comprobado que los números se corresponden con esta realidad en calidad de imagen.

La herramienta indica 20 Mbps de bitrate en 'Los Anillos de Poder'

Bitrate en 'The Boys': 15 Mbps frente a los 20 Mbps de 'Los Anillos de Poder'

En The Boys aún no hay disponibilidad de Dolby Vision, por lo que no sabemos si estos datos mejorarán en un futuro si la plataforma incluye los metadatos dinámicos de Dolby en esta serie. Desde la cuenta de profesionales del sector como @finalcutproes se ha denunciado desde hace tiempo la calidad de la compresión en HDR de ciertos contenidos de la plataforma. Luego contaba el avance que ha visto en la calidad del contenido, que coincide con lo que hemos apreciado nosotros, que veíamos bastante peor calidad en The Boys que en 'La Casa del Dragón'.

Como hemos comentado varías veces, Prime tiene un problema (comprobado en numerosas situaciones) con la versión UHD/HDR en los contenidos cuya imagen tiene textura. Literalmente el color se pudre y es especialmente doloroso en los tonos de piel. — finalcutpro.es (@finalcutproes) August 27, 2022

Detalle del estropicio. Zonas con grano fino y otras con macrobloques. UHD HDR. pic.twitter.com/Iuz2RunwNA — finalcutpro.es (@finalcutproes) November 21, 2021

Por fin he podido ver el primer capítulo y el HDR en Dolby Vision funciona de maravilla. Y La rueda del tiempo se ve mucho mejor que antes. Esperemos que Prime siga en esta línea. — finalcutpro.es (@finalcutproes) September 4, 2022

Todavía hay problemas que mejorar

'La Casa del Dragón' tiene una pista de audio mejor que la de 'Los Anillos de Poder'.

Amazon ha estrenado 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' con mucho éxito de visionados y calidad de imagen. Sin embargo, aún hay problemas que solucionar. En primer lugar, la aplicación de Apple TV no reproduce Dolby Vision, como recogía en Twitter José Saez-Merino, que además afirma que en HDR10 en el Apple TV la ve más apagada.

El audio de Prime Video en Atmos tiene asi la mitad de tasa de bits que el de HBO en series como 'Juego de Tronos', por ejemplo

Es un dispositivo importante en mercados muy rentables como el estadounidense, y más allá del control de las altas luces, todo parece verse más apagado en la versión HDR10 que el Apple TV reproduce si comparamos con el máster Dolby Vision que reproducen las aplicaciones integradas en los televisores.

Además de todo esto, aunque Amazon ha optado por incluir una pista de audio Dolby Atmos en la serie, la realidad es que es una pista de menor calidad que las de la competencia. El audio en streaming siempre está muy comprimido, pero en este caso, y según la herramienta de medición del Apple TV 4K, en Amazon Prime Video está más comprimido que el que sirve, por ejemplo, HBO Max en las nuevas versiones de 'Juego de Tronos'. Mientras que en esa serie el audio llega en 768 kbps, en 'Los Anillos de Poder' está en 448 kbps, pese a que ambos aparecen como Atmos en un Apple TV.