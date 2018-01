Sí, los filtros al estilo Instagram han llegado a los juegos para PC de la mano de GeForce Experience

Hace tiempo que los filtros de imágenes dominan muchas aplicaciones desde que una plataforma, Instagram, los pusiera de moda. Están en Twitter, Facebook y otras redes sociales, en editores gráficos convencionales, en aplicaciones de retoque fotográfico y, ahora también, en juegos para PC gracias a una nueva característica beta del software GeForce Experience.

Se llama NVIDIA Freestyle y en palabras de sus responsables, "te permite ser más creativo con tus juegos". Con la nueva función un jugador puede aplicar filtros de posprocesamiento mientras juega. Tiene a su disposición varios filtros predefinidos y la posibilidad de explorar él mismo los cambios que se producen en el aspecto al variar valores como el de la saturación o el color.

15 filtros, modo daltónico y modo nocturno

Anunciada en el marco del CES 2018, la característica se lanza con un total de 15 filtros para elegir con 38 configuraciones diferentes capaces de alterar de una forma u otra la experiencia en juegos como World of Warcraft: Legion, Call of Duty: Black Ops III, Battlefield 3, Grand Theft Auto V, Watch Dogs 2 o Far Cry 4.

Por ejemplo, puedes crear un filtro con temática de guerra retro para tu FPS favorito o mejorar el color y el contraste para que el juego luzca más realista.

NVIDIA Freestyle está integrado a nivel del controlador para ofrecer una compatibilidad total y tiene usos más serios al margen de las modificaciones lúdicas, incluyendo un modo para daltónicos que facilita la diferenciación de los colores o un modo nocturno que redice el color azul para que los usuarios puedan dormir mejor después de una noche de juego.

La lista completa de juegos compatibles con esta función beta está aquí y se podrá probar a partir de mañana, 9 de enero.

