¿Sin planes para el domingo? Netflix hace un juego para navegadores con sus personajes más reconocibles

¿Fin de semana y tú sin planes? Pues no conformes con permitirnos pasar las horas en el sofá viendo sus series y películas, en Netflix han decidido regalarnos un pequeño videojuego protagonizado por algunos de los personajes más míticos de sus series. No esperes grandes gráficos ni mecánicas complicadas, porque es un sencillo runner infinito.

El juego se llama Netflix Infinite Runner, y la simplicidad de su nombre es un primer aviso de lo que nos vamos a encontrar. Nuestra misión con los personajes que escojamos será la de correr sin parar mientras saltamos obstáculos y recogemos objetos. Tanto estos como los fondos de pantalla dependerán totalmente del personaje elegido.

Un juego sencillo para matar el rato

Los personajes que podemos elegir son Pablo Escobar de 'Narcos', Marco Polo de la serie que lleva su nombre, Piper Chapman de 'Orange is the New Black' y Mike Wheeler de 'Stranger Things'. Los controles son extremadamente sencillos: sólo tienes que pulsar la tecla espacio o hacer click con el ratón para que tu personaje salte, pudiendo hacer dobles saltos cuando lo necesitemos. El correr ya lo hace automáticamente.

Los gráficos son pixelados al estilo de los ocho bits para ofrecer un aspecto añejo al juego, aunque la mayoría de personajes son reconocibles por su cara o su indumentaria. Cada personaje elegido tiene, también con un sonido de videojuego añejo, la banda sonora de su serie.

Cuanto más avancemos más puntos ganaremos, y al final de cada pantalla llegaremos a un jefe final que también será un personaje de la serie, como por ejemplo el Demogorgon de Stranger Things. Según recojamos objetos se irá rellenando una barra de poder, que cuando esté llena del todo activará un modo especial que nos hará inmune durante unos segundos a cualquier cosa que encontremos por el camino.

Selvas, barrios chinos, cárceles y bosques cogiendo todo tipo de objetos y viéndonoslas con militares colombianos, científicos locos o guardias de prisiones. No podemos decir que sea un juego complejo pero sí uno al que dedicarle unos minutos cada día para intentar superar nuestros récords.

Enlace | Netflix Infinite Runner