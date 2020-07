Spotify lanza podcasts de vídeo en todo el mundo: están disponibles tanto para usuarios gratuitos como de pago

A principios de mayo, Spotify comenzó a probar con dos estrellas de YouTube los podcasts de vídeo y este martes, casi tres meses después, ha anunciado la disponibilidad mundial de este formato en todas aquellos mercados en los que los podcast estuvieran disponibles.

Tanto los usuarios de cuentas gratuitas como los que pagan una suscripción podrán acceder a los vídeo-podcasts concebidos por un selecto grupo de creadores y consumirlos como deseen. Podrán verlos y escucharlos a la vez o simplemente escucharlos, incluso —a diferencia de YouTube— aunque no tengan en primer plano la aplicación.

El vídeo se contempla como algo adicional de los podcast; el audio continuará siendo la base

Empezando por creadores de renombre

Este nuevo formato disponible en Spotify, segundo incorporación más allá de la música tras la entrada de los podcast tradicionales, es compatible tanto con las versiones de la plataforma para escritorio como con las móviles. El vídeo además, se contempla como algo adicional; el audio será la base.

"Los podcasts de vídeo se basan y mejoran nuestra experiencia de audio existente, permitiendo a los usuarios gratuitos y 'premium' conectarse más profundamente con sus podcasts favoritos con contenido de vídeo".

De momento, los podcasts disponibles son Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcast, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay y The Rooster Teeth Podcast.

Para empezar a ver un podcast de vídeo solo habrá que pulsar play y los videos realizados por el creador se iniciarán automáticamente sincronizados con la señal de audio. "Si estás realizando múltiples tareas entre aplicaciones o quieres bloquear tu dispositivo durante el episodio, no te preocupes: el audio seguirá reproduciéndose en segundo plano sin interrupciones", aseguran desde Spotify. Además, dicen, con un uso mínimo de datos. Igualmente, la posibilidad de descargar los programas, seguirá funcionando para el audio.

El lanzamiento de los podcasts de vídeo en Spotify se produce hoy, aunque puede que todavía no todos los usuarios tengan disponible la opción del vídeo en los programas que los ofrecen.