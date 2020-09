Auto-Incognito Filter, una extensión de Google Chrome que siempre carga las webs que quieras en modo incógnito

El modo incógnito, modo de navegación privada o cómo cada navegador le llame, es aquel que en principio no registra nada de nuestra actividad en la Web en el equipo en que nos encontremos. Su uso, eso sí, no implica que no dejemos rastro en Internet en muchas de las webs por las que naveguemos.

Y usos, valga la redundancia, puede haber muchísimos para el modo incógnito, aunque lo normal es que simplemente lo queramos usar para no dejar rastro en el historial del navegador, por diversos motivos. En mi caso quería usarlo para que algunas webs no me reconocieran al usarlo, y buscaba una extensión que abriera siempre ciertos dominios en incógnito.

Pese a que es una extensión antigua, Auto-Incognito Filter funciona a la perfección en Google Chrome y en navegadores como Microsoft Edge. Veamos cómo funciona.

Una extensión que simplemente hace lo que se le pide, con una limitación

Mi idea con la extensión es que cada vez que tecleara manualmente algunos dominios en la barra de direcciones, o accediera a ellos a través de redes sociales, cargaran la pestaña en incógnito. Sin embargo, no es posible, porque Chrome/Chromiums no abren pestañas privadas, sino ventanas.

Así, cada vez que quiero ir a algún dominio en incógnito, lo que esta extensión hace es abrir una ventana privada que, si bien rompe mi flujo de trabajo, pues todo lo hago con pestañas, me sirve para lo que quiero.

Utilizarla es tan fácil como ir a su icono, que al instalar la extensión aparecerá a la derecha de la barra de dirección, e introducir en su cuadro de texto los dominios que queremos que se abran en incógnito. En la foto se puede ver cómo "www.genbeta.com" está en la lista. Para añadir otra web, basta con escribir su nombre y pulsar en "Add Filter" (Añadir filtro).

A partir de ese momento, todos los dominios y subdominios de la web elegida se cargarán en una ventana de incógnito.

Más información | Auto-Incognito Filter