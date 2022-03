Chrome cambia la búsqueda inversa de imágenes por Google Lens. Ahora casi todos los resultados quieren venderte cosas

Google ha eliminado la función de búsqueda inversa de imágenes dentro de Chrome y la ha reemplazado con Google Lens. La empresa no ha ofrecido una explicación del por qué, pero el cambio ya se puede apreciar en la versión estable actual del navegador.

Lo que esto quiere decir es que a partir de ahora si haces click derecho sobre una imagen cualquiera dentro de Chrome, ya no verás la opción para buscar imágenes similares en Google, sino que en cambio ahora se te ofrece "Buscar imagen con Google Lens".

El cambio no es necesariamente malo, pero es bastante diferente

Esta es la opción que aparece ahora al hacer click derecho sobre una imagen en Chrome

Google Lens es una herramienta bastante potente, pero la gente está mucho más familiarizada con ella en el móvil, ya sea desde un iPhone, u obviamente, desde Android. Sin embargo, su propósito no es exactamente el mismo de la búsqueda inversa de imágenes, y según el uso que le dieras a esa opción, esta te perecerá peor o mejor.

Con Lens obtienes reconocimiento de imagen, la herramienta básicamente identifica todos los elementos que componen una imagen para decir que estás viendo, incluso puede leer el texto y transcribirlo por ti. Buscar por imagen en Google, lo que hace es buscar imágenes similares o rastrear su origen.

Los resultados de una búsqueda por Google Lens en Chrome

Al usar esta nueva función en Chrome es probable que te consigas con infinidad de resultados de tiendas online. Dependiendo de lo que salga en la imagen, Google mostrará resultados de imágenes similares, o resultados de cada objeto que identifique, y muchos de esos resultados serán de tiendas donde comprar las cosas dentro de la foto.

La diferencia entre esto y lo que tenemos en un clásico buscador inverso de imágenes es puede llegar a ser el día y la noche. Otros navegadores siguen manteniendo la función como siempre, y una búsqueda de la misma imagen comparando cada opción deja claro el tipo de resultados que puedes esperar ya sea que uses Chrome u otro navegador:

Los resultados de una búsqueda de imagen con el click derecho desde Edge

De nuevo, no es una cambio necesariamente malo... Google Lens tiene sus usos y son diferentes, y también varía mucho dependiendo de cada imagen. Si no hay nada que vender, puede que no salga nada a la venta. Ahora, si quieres devolver la búsqueda inversa de imágenes de siempre a Chrome, siempre puedes probar con una extensión como Search by Image.