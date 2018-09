Chrome cumple 10 años: 10 extensiones para celebrarlo

Chrome cumplía hace unas horas 10 años de existencia, un navegador que consiguió convertirse en el más utilizado pocos años después de su nacimiento.

El 1 de septiembre de 2008, Google publicaba una entrada para dar la bienvenida a Chrome, una herramienta que es imprescindible en millones de equipos de todo el mundo. Además, no olvidemos que es el primer navegador que se ha convertido en sistema operativo.

In case you couldn’t tell…it’s our birthday. Plus, we’ve got a surprise for you this Tuesday. #GoogleChrome pic.twitter.com/nkEEjFEHCB — Google Chrome (@googlechrome) 1 de septiembre de 2018

Como vemos en el tweet superior, la cuenta de Chrome en Twitter publicó un GIF para celebrar su propio aniversario. Además, afirman que tienen "una sorpresa" preparada para nosotros que será desvelada mañana martes.

Las extensiones siempre han sido uno de los puntos fuertes de Google Chrome, permitiendo expandir sus funcionalidades mediante desarrolladores de terceros. Para celebrar su 10º aniversario vamos a recomendar 10 que merece la pena probar.

Nueva página totalmente en blanco

Normalmente, cuando abres una nueva pestaña o página en Chrome, aparece una barra de búsqueda junto con las páginas más visitadas. Si eres una amante del minimalismo quizá te interese probar 'Blank New Tab Page'.

Como su nombre indica, con esta extensión aparecerá una página completamente en blanco cada vez que creemos una nueva pestaña o ventana. Sus creadores afirman que está pensada para "aquellos que quieren una nueva página de pestaña con ningún tipo de contenido".

Captura de pantalla de la página entera

Muchas veces, por la resolución de pantalla del equipo en el que estamos o porque la página es demasiado grande, no es posible hacer una captura de pantalla en la que aparezca la web completa.

Full Page Screen Capture es una extensión que nos permite captura de manera sencilla la web completa. Podremos hacerlo pulsando sobre el icono de la extensión o con el atajo Alt+Shift+P. Lo mejor de todo es que podremos exportarla como imagen o como archivo PDF.

Toda tu mensajería en un lugar

Los navegadores han ido evolucionando (algo en lo que Chrome tiene mucha culpa) y hoy en día es posible hacer todo tipo de funciones sin salir de ellos.

Gracias a All-in-One-Messenger podremos utilizar servicios de mensajería como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Skype, WeChat, Hangouts, Slack, HipChat o Steam desde un mismo lugar. A través de pestañas que aparecen en la parte superior podremos ir cambiando entre las diferentes plataformas.

Reduce el consumo de memoria

Reconozco que soy de esas personas que tienen decenas de pestañas abiertas al mismo tiempo, algo que ocasiona que mi equipo parezca que vaya a despegar.

The Great Suspender pausa aquellas pestañas que no estemos utilizando, para que no sigan utilizando recursos mientras están en segundo plano. El punto positivo es que podremos especificar a qué páginas no queremos que afecte y es capaz de detectar si se está ejecutando audio (para así no activarse).

No más pestañas duplicadas

Como ya he reconocido, normalmente tengo demasiadas pestañas abiertas. Por este motivo, es bastante normal que tenga algunas pestañas duplicadas (TweetDeck, etc.) sin ser consciente de ello.

Clutter Free nos ayudará a reducir el número de pestañas que tenemos abiertas detectando si hay algunas duplicadas. Podemos especificar que nos lleve a la pestaña que ya está abierta si intentamos abrir una nueva pestaña duplicada.

¿Qué hora es en otras ciudades?

Si, por cuestiones de trabajo o personales, tienes que estar pendiente de la hora que es en otros puntos del planeta, quizás te interese instalar FoxClocks.

Esta sencilla extensión mostrará las horas de las ciudades que especifiquemos en la parte inferior del navegador. De esta manera, no tendremos que recurrir a búsquedas en Google o aplicaciones en nuestro móvil.

Convierte Chrome en tu agenda

Al utilizar el navegador para más y más cosas, puede ser muy útil tener a mano siempre una lista con las tareas que debas realizar, ideas que se te acaban de ocurrir, etc.

Papier nos permite precisamente eso. Los creadores de esta extensión aseguran que tenemos una media de 60.000 pensamientos al día. Si te pasas muchas horas frente a la pantalla, esta extensión será genial para que no se te escapen las mejores ideas.

Aumenta tu productividad gracias a Tabagotchi

Si eres un nostálgico que echas de menos cuidar a tu Tamagotchi, Tabagotchi (un gran juego de palabras) mostrará a tu mascota virtual cada vez que abras una nueva pestaña.

Puede parecer que esta extensión acabará con tu productividad, pero todo lo contrario. Esta mascota virtual estará más feliz si conseguimos tener un número de pestañas saludable. Si abrimos demasiadas podemos acabar con su vida.

Subraya todo lo que quieras

Cuando estamos leyendo un texto en una web, PDF, etc. puede ser muy útil subrayar partes que creamos importantes, así no las perderemos de vista.

LINER nos permitirá subrayar aquellas frases que creamos que son importantes. Uno de los puntos importantes de esta herramienta es que volverán a aparecer cuando regresemos a dicha web y las partes subrayadas se sincronizarán tanto en la versión móvil (iOS / Android) como en la de escritorio.

Lee los artículos en tu Kindle

Hay artículos con miles de palabras que cuestan leer desde una pantalla de computadora o smartphone. Push to Kindle es una extensión que nos permite enviarlos directamente a nuestra cuenta de Kindle para que los leamos cómodamente desde estos dispositivos con pantalla de tinta electrónica.

Una vez que hayamos configurado la extensión, añadiendo nuestra dirección de correo electrónico (que utilizamos en el Kindle), simplemente tendremos que pulsar el botón de la extensión para enviar aquellas páginas que queramos leer en otro momento.

