Muerte al mito de la optimización de Apple: Chrome por fin es más rápido que Safari en los Mac

Durante años, Apple ha presumido de que Safari, su navegador web, era el más rápido del mercado bajo macOS. Y era cierto. Si hacías las pruebas en los principales benchmarks de navegación, Safari ganaba a Chrome, Firefox y el resto de navegadores Chromium. La compañía desarrolló para Safari potentísimos motores de Javascript a los que lograba sacar todo el partido en Mac y, sobre todo, en iOS gracias a la potencia de los núcleos de sus procesadores A.

Sin embargo, estos días esa realidad ha cambiado. Google ha afirmado que con Google Chrome 99, la última versión, son por fin más rápidos que Safari en Speedometer 2.0, que es el benchmark de referencia. Habrá quien piense que los benchmarks nunca son neutrales, pero la realidad es que Speedometer es un benchmark desarrollado por el equipo de WebKit de Apple, por lo que no se le puede poner ni un pero a que Google lo tome como referencia. Veamos qué supone que Chrome sea ahora el más rápido.

Según Google, desde que Apple lanzara los Mac M1 hace 17 meses, han incrementado su velocidad un 43%, "simplemente" actualizando el navegador. En nuestro caso, si comparamos las cifras que tenemos disponibles del Mac mini M1 en su lanzamiento (212 puntos) y si comparamos las que obtenemos con un MacBook Air M1 con Chrome 99 actualizado (275), el incremento es de un 29%. No llega al 43%, pero no es nada desdeñable.

¿Cómo han conseguido el último empuje de velocidad, un 7%? Según el equipo de Chrome, gracias a activar ThinLTO, una técnica de optimización de compilación, junto al uso de optimizaciones gráficas como pass-through decoder and out-of-process rasterization. En total, junto a las optimizaciones que han ido haciendo en el motor V8 de Javascript que usan, Google dice que ahora son un 15% más rápidos que Safari, habiendo hecho las pruebas en un MacBook Pro 2021 con chip M1 Max y 64 GB.

Nosotros hemos hecho esa misma prueba en un MacBook Air, utilizando las novedades de las que Google habla, y estos son los resultados:

Después de haber repetido la prueba muchas veces, vemos que Chrome es más rápido que Safari, aunque nuestros resultados reflejan un 2% de diferencia aproximadamente, y no el 15% del que Google habla. Es cierto que no hemos hecho la prueba en el mismo equipo, pero la diferencia debería ser proporcional. En cualquier caso, decir que Chrome es más rápido es decir la verdad.

Durante años, cuando Apple ha tenido unos resultados tan favorables en Safari, al igual que los que tiene en iOS o en aplicaciones profesionales como Final Cut Pro, lo que se ha dicho es "Apple controla el software sobre el hardware que ella misma elige, así que es lógico que con dicha optimización, Safari y aplicaciones propias funcionen mejor que las de terceros". Era un mensaje que se lanzaba en referencia a Chrome, Adobe Premiere Pro, etc.

En iOS, la afirmación era incluso más fuerte, porque en dicha plataforma Apple desarrolla sus propios chips desde el iPhone 4. Así, se argumentaba que los iPhone rendían más que los Android con Snapdragon en tareas como navegación web no porque sus chips fueran verdaderamente más potentes, sino porque Apple optimizaba muy bien para ellos su motor de Javascript. Ahora, lo mismo se repetía con los Mac, donde la compañía estrenó sus M1.

En todas esas afirmaciones hay parte verdad, claro. Apple trata de sacar todo el partido a sus chips, y puede hacerlo más fácilmente que compañías como Qualcomm, Intel o Microsoft, porque además de controlar las capas de software y hardware, no tiene que dar soporte a tantos modelos y configuraciones distintas. Sin embargo, nada funciona mejor solo por ser Apple quien desarrolla el software, y nada impide al resto hacerlo mejor que ella misma.

Desarrolladores como Google han demostrado que se puede superar en velocidad a aplicaciones tan importantes para Apple como Safari. Como se decía mucho lo de que Apple solo estaba por delante en Speedometer (iPhone vs Android) porque Apple tenía un motor de Javascript superior, Andrei Frumusanu, de Anandtech, quiso acabar con esa teoría de una vez por todas, demostrando que los M1 eran igualmente capaces en Chrome, y que aunque se obtenía una cifra menor que la de Safari, aun así superaban al resto del mercado (en ese momento). ¿Por qué? No por optimización, sino porque desde hace muchos años, los chips de Apple son bestias en single core, que es lo más relevante para rendir bien en Javascript.

Hey look. We now debunked that Apple devices aren't ahead just because of a better Javascript engine. pic.twitter.com/vr1qBBUM1Y

Y la cosa no acaba ahí. Hector Martin, @marcan42 en Twitter, conoce bastante a fondo la familia de chips M1, pues es el desarrollador encargado de hacer un port de Linux para Apple Silicon. Tras publicar una comparativa de los tiempos de compilación del kernel de Linux de un Apple M1 Pro y un AMD Threadripper 1950X, sus seguidores asumieron que el hecho de que el AMD ganara por 24 segundos teniendo casi el doble de núcleos se debía a que en el Mac estaba usando macOS, que estaría más optimizado. Su respuesta fue la siguiente:

Después, reforzó esa idea del mito comentando que es "gracioso que algunas personas pensaran que estaba compilando en Darwin (macOS), y que por eso son rápidas en M1". Y continuaba: "mientras tanto, los primeros usuarios de Asahi Linux ven entre 7 y 10 horas de duración de la batería". Y todo ello, renderizando todo el sistema con CPU, nada de GPU, porque aún no han logrado utilizar el chip gráfico para ello. Es decir, que en Linux, el M1 no solo puede ser muy potente en Linux sin que haya nada de software de Apple de por medio, sino que sin optimizar para nada por la falta de soporte de GPU, la duración de la batería también es excelente.

Funny that a few people thought I was running builds on Darwin, and that's why they're fast on M1.



Meanwhile, early Asahi Linux users are seeing 7-10h of battery runtime. With CPU rendering.



One day, the "M1 is fast/efficient because macOS is optimized" myth will die...