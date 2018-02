Ya disponible el bloqueador de anuncios de Chrome: cómo activarlo y qué publicidad dejarás de ver

Hace prácticamente un año, Google anunció que integraría un bloqueador de anuncios en su navegador. Hoy es el día indicado y, mediante una actualización, los usuarios de Google Chrome podrán activar esta opción y evitar cierta publicidad mientras navegan.

Uno podría llegar a pensar que es un tanto irónico que Google se dedique a bloquear publicidad en Internet cuando genera tanto dinero con este negocio. Mediante en una entrada en el blog de la compañía, dejan claro que no es un bloqueador como AdBlock (o similares), sino un filtro para evitar que algunas páginas abusen con cierto tipo de publicidad intrusiva.

Qué anuncios bloqueará Google Chrome

La actualización de Google Chrome afecta tanto a los usuarios de escritorio como a los de la versión móvil. Como decíamos, no hay que confundir esta funcionalidad con AdBlock, ya que sólo afectará a aquella publicidad que no cumplan con los requisitos del programa 'Better Ads Experience Program'.

En la entrada publicada por Google, exponen los 12 tipos de anuncios que bloquearán automáticamente. Como vemos en el cuadro que aparece a continuación, no verás más vídeos con reproducción automática de sonido, acabarán con los pop-ups, los anuncios que cubren toda la pantalla con una cuenta atrás, anuncios animados o la publicidad que sigue apareciendo cuando haces scroll.

Llama la atención que las normas son mucho más estrictas en la versión móvil que en la de escritorio. Una vez que Google haya identificado una de estas situaciones, mostrarán el siguiente aviso notificando que se ha realizado un bloqueo:

Google se encargará de evaluar cada página y ver cuántos estándares cumplen, clasificándolas en tres grupos: Passing, Warning, or Failing. El primero significa que no hay problemas y ha pasado en análisis, el segundo que tiene un aviso y el tercero que la han suspendido.

Luego informarán a los administradores sobre los cambios que deben hacer y les ofrecerán la posibilidad de eliminarlos. Los responsables de la página pueden acceder a estas evaluaciones en la Ad Experience Report API y pedir que sus webs sean evaluadas.

Cómo activar el bloqueador de anuncios de Chrome

Una vez que hayamos actualizado Google Chrome, si queremos activar el bloqueador de anuncios simplemente tendremos que ejecutar el navegador y seleccionar Configuración.

En la parte inferior del menú de Configuración encontraremos Configuración Avanzada. Hacemos click y bajamos hasta la sección Privacidad y Seguridad. Allí tendremos que entrar en Configuración de Contenido.

Bajamos hasta la opción Anuncios y al entrar veremos el siguiente menú:

Como vemos, simplemente habrá que activar el botón que dice "Bloqueados en sitios web que suelen mostrar anuncios invasivos" (opción que aparece como "recomendada") y así permitir que Chrome no te muestre este tipo de publicidad.

En cuanto a la versión móvil, debemos ir a Ajustes > Ajustes del sitio > Anuncios y desmarcar la opción. Aunque no hay que tocar nada ya que en Chrome Beta 65 viene activado también por defecto.

