Esta función poco conocida de mi navegador hace mi vida en Internet muchísimo más fácil

Vale, lo reconozco: tengo una especie de síndrome de Diógenes con las ventanas de mi navegador. Diría que es deformación profesional, pero no: cuando estoy navegando en internet planificando un viaje, buscando recetas o mi próxima compra, también lo hago: abro pestañas sin parar. Abro demasiadas pestañas, algunas hasta duplicadas (despiste). Llega un momento en el que las miniaturas de las pestañas son tan pequeñas que resulta difícil saber cuál era la buena y, entre eso y el icono de cerrar ("X"), a veces borro la que no era. Seguro que no estoy sola en esto. La solución para evitar el caos estaba mucho más cerca de lo que pensaba y está en cualquier navegador (al menos, los mainstream).

He de decir a mi favor que por lo menos tengo un orden: si estoy buscando documentación específica para un artículo, suelo juntarlas todas en una misma ventana. Si simultáneamente estoy recopilando información para otro (bendito monitor ultrapanorámico), hago lo propio. Esto también lo llevo a mi navegación personal, lo que me evita males mayores. Sí, ya sé que a una mala queda recurrir al historial, pero cuando navegas y abres tantas pestañas como yo, esta puede ser una tarea tediosa.

Gracias a ese orden, cuando termino una búsqueda general, puedo limitarme a cerrar completamente la ventana y se acabó. Pero ¿qué pasa cuando solo me interesa alguna (o algunas ventas) y quiero despejar un poco la ventana? Cerrar la ventana no es una opción, sacar algunas pestañas puede ser una solución puntual, pero no simplifica demasiado? Entonces hago uso de una función que siempre ha estado ahí pero que resulta poco conocida: cerrar las pestañas a la derecha.

Cerrar pestañas a la derecha, al rescate

Soy usuaria de Google Chrome y aquí es tan sencillo como colocarte sobre la pestaña, pulsar el botón derecho y buscar esta opción, que se encuentra justo debajo de "Cerrar" y "Cerrar las demás pestañas". Púlsala y todas tus pestañas a la derecha desaparecerán de golpe.

Pero ojo porque no es una función exclusiva de Google Chrome, si no que está presente en los navegadores mayoritarios:

En Edge también tendrás que estar sobre la pestaña, botón derecho y leve cambio en la nomenclatura: en este caso será "Cerrar pestañas de la derecha".

En Safari el proceso es el mismo y la opción que nos interesa es "Cerrar pestañas de la derecha". Como antes, solo cambia la preposición.

Para aplicar esta operación en Opera tendrás que hacer idéntica.

En Firefox está un poquito más oculto (pero no hay mal que por bien no venga, también ofrece la opción de cerrar las que están a la izquierda), ya que además de clicar al botón derecho tendrás que posicionarte sobre "Cerrar múltiples pestañas" y seleccionar "Cerrar pestañas a la derecha".

Lo dicho, no es nuevo y no es exclusivo, pero al no ser tan visual como la X y requerir un poco más de esfuerzo, pasa desapercibido para mucha gente. Espero que te sea tan útil como a mí.