Firefox ha creado una herramienta que abre 100 pestañas de locura en tu navegador para engañar a los anunciantes que te rastrean

"El otro día estuve mirando rascadores de gatos en Internet, desde entonces no paro de ver publicidad sobre rascadores de gatos en esa y otras tiendas". Es la historia se repite a diario a través de toda nuestra experiencia en la web, porque cada vez hay más rastreadores recogiendo información sobre lo que hacemos para mostrarnos anuncios.

Track This, o "Rastrea me esto", es una nueva herramienta desarrollada por el equipo de Firefox para ayudarnos un poco a escapar de lo que a veces parece una persecución por parte de los anunciantes.¿Cómo? "Engañando" a los rastreadores para hacerles creer que eres otra persona.

Si sientes que Internet te conoce demasiado bien y ya hasta te parece perturbador que te tienten con cosas que quieres comprar aunque ni necesites, puedes dejar que esta extensión abra 100 pestañas por ti completamente absurdas y al azar para crearte un "alter ego online" y confundir a los anunciantes.

Obviamente, si eres usuario de bloqueadores de anuncios o te gusta que la publicidad que ves sea siempre relevante para tus intereses, esto no es para ti

Gracias a las cookies, los sitios web van guardando algunos datos sobre ti para, en teoría, ofrecerte una mejor experiencia, como el sitio en un idioma específico para un país específico, o el maravilloso carrito de compras que guarda lo que nos interesa aunque no tengamos ni una cuenta.

Pero al mismo tiempo, esa información es recogida por quienes comercian con datos e intercambiadas con anunciantes para hacer cada vez más personalizados los anuncios, en un proceso que pasa totalmente desapercibido por el usuario la mayoría del tiempo.

Prepárate antes de usarla

Si leíste bien, la extensión va a abrir 100, se lee CIEN, pestañas en tu navegador, algo bastante intimidante en este mundo de navegadores come recursos. Así que la primera recomendación tanto de Firefox como de nosotros es que pongas tu casa en orden, es decir, mejor guarda tu trabajo, y empieza con el navegador en limpio sin más pestañas abiertas al momento de probar.

La web te ofrece cuatro perfiles falsos de los que escoger: "Hyperbeast", "Filthy Rich", "Doomsday" e "influencer". Si te puedes ir haciendo una idea de cómo va a funcionar, claramente no son perfiles de gente común y corriente, sino de especies bastante específicas y más escasas.

Si usas Chrome debes asegurarte de permitir la creación de ventanas emergentes (pop-ups) o el navegador bloqueará las 100 pestañas

Confirma que estás listo para abrir la locura de pestañas y espera el show (toma tiempo y si no ves que se haga automático, deberás regresar a la pestaña de Track This para que se sigan abriendo). Si usas Chrome, te advertirán que para poder usar 'Track This' deberás permitir los pop-ups de la web, y también te advertirán de nuevo sobre las 100 pestañas.

Cuando la locura termina, cierra todas las pestañas y mira como de un momento a otro los anuncios que ves comienzan a cambiar.

Da miedo

En Firefox explican que tus anuncios probablemente solo se vean afectados por unos días dado lo avanzados de los trackers modernos, en un punto lo más probable es que vuelvan a reflejar tus verdaderos hábitos de navegación, pero siempre puedes repetir el experimento.

De verdad que no sobra decir que si tienes un equipo de pocos recursos, mejor ni lo intentes, el nivel de RAM que esto consume casi me ha colgado un equipo con 32 GB.

Casi 7 GB de memoria y el 50% de los recursos del procesador sin que siquiera terminara de abrir las 100 pestañas

Buena suerte.