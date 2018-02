Google Chrome no bloqueará los anuncios del 99 % de sitios web, según 'Axios'

Google asegura, según publica Axios en exclusiva, que aproximadamente el 1 % de los editores de sitios webs no cumplen con los estándares de buenos anuncios de la Coalition for Better Ads de la que forma parte la compañía. Dicho de otra manera, Google Chrome no bloqueará los anuncios del 99 % de sitios webs porque respetan las buenas prácticas recomendadas.

En abril del año pasado, Mountain View anunció que integraría un bloqueador de anuncios en su navegador. Pocos meses más tarde ya era posible probar este sistema antipublicidad invasiva gracias a Chrome Canary. Finalmente, en diciembre, supimos que la fecha de estreno de este ad blocker en la versión estable de Chrome será el 15 de febrero. En apenas una semana.

Una auditoría de 100.000 webs en busca de "malos anuncios"

A partir del mes de junio, según revela Axios, Google revisó más de 100.000 sitios webs de América del Norte y Europa como parte de una auditoría continua del cumplimiento de los estándares de buenos anuncios. Estas comprobaciones se hacen, explican, para asegurarse de lo que los responsables de los portales son conscientes de la presencia de "anuncios malos" y puedan tomar medidas.

Entrando al detalle del análisis, la auditoría sitúo en un nivel de advertencia un 5 % de todas las webs analizadas. Este nivel significa que dicho sitio podría ser potencialmente bloqueado en cuanto a anuncios. En el peor nivel, el que concluía que los anuncios serían directamente bloqueados, se encontraban el 9 % de los portales. Tras realizar los correspondientes apercibimientos, Google asegura que el 37 % de webs que violaban estas buenas prácticas establecidas por la Coalition for Better Ads solucionaron sus problemas.

El 15 de febrero comenzará a funcionar el bloqueador de anuncios de Google Chrome

Los editores, además, tienen un umbral de incumplimiento de estas normas de un 7,5 % antes de que los anuncios sean bloqueados. Aunque ese porcentaje se apunta que irá descendiendo hasta el 2,5 % a medida que los estándares se respeten.

Con estos datos sobre la mesa, los sitios webs cuyo negocio y supervivencia dependen de la publicidad pueden estar más tranquilos dado que el cumplimiento de las normas que Google exige para no bloquear la publicidad parece más sencillo de lo que se preveía. Además, programas paralelos de Mountain View como Funding Choices están ayudando a los portales a evitar que sus usuarios emplean otros bloqueadores de anuncios mucho más agresivos.

