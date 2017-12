Google Chrome comenzará a bloquear anuncios de forma nativa en febrero de 2018

Google ya tiene fecha para la activación del bloqueador de anuncios de Chrome, a partir del 15 de febrero de 2018 el navegador dejará de mostrar ciertos anuncios que no cumplan con las reglas de la empresa.

En abril de 2017 Google anunció que estaría integrando un bloqueador de anuncios en Chrome, y pocos meses después ya era posible probar el sistema antipublicidad dentro de Chrome Canary.

El bloqueador no parece estar relacionado con el lanzamiento de una versión específica del navegador, pues Chrome 64 está programado para llegar el 23 de enero, y Chrome 65 no llega hasta el 6 de marzo.

No todos los anuncios de las webs serán bloqueados por Chrome, no se trata de un equivalente a AdBlock Plus o herramientas similares, sino una iniciativa de la misma empresa que sirve uno de los mayores porcentajes de anuncios en la web, para según ellos, mejorar los estándares de la industria al mostrar publicidad.

Google forma parte de la Coalición para mejores anuncios, que ofrece una serie de estándares sobre cómo se pueden mejorar los ads en linea. Cosas como las publicidades que reproducen sonidos inesperadamente o los anuncios que abarcan toda una página, están prohibidos.

Aquellos sitios que vean sus anuncios afectados por el bloqueador de anuncios de Chrome deberán seguir varios pasos para que Google revise sus páginas y se asegure que las violaciones han sido corregidas. Podrán hacerlo a través del Informe de experiencia de anuncio.

Vía | VentureBeat

