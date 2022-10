Google Chrome dejará de tener soporte en Windows 7 y Windows 8.1 en 2023. Qué significa esta decisión

Con la llegada de Windows 10 y Windows 11, los sistemas operativos anteriores están ya quedando en el olvido de todos los desarrolladores, pese a que aún mantienen cuota de mercado. La última en hacer este anuncio es Google, que ha reconocido que a partir de febrero de 2023 dejarán de dar soporte a su navegador en Windows 7 y 8.1. En este artículo te contamos el significado de esta decisión.

Como es lógico, la tecnología sigue avanzando, y esto hace que estemos obligados a acompañarla actualizando nuestros sistemas operativos a las últimas versiones que hay disponibles. Google va a colaborar en esta obligación al retirar el soporte de su navegador a Windows 7 y 8.1, que mantiene una cuota de mercado pero es reducida.

Google Chrome no tendrá actualizaciones en Windows 7 y 8.1

Con esta decisión, Google Chrome dejará de actualizarse en estas dos versiones de Windows, y es por ello que recuerdan la necesidad de encontrarse mínimo en Windows 10 para poder seguir usando con la mejor seguridad posible este navegador. Esta decisión se formalizará con el lanzamiento de Chrome 110, que está programado para el 7 de febrero de 2023.

Esta no es una decisión arbitraria, sino que ha coincidido con el fin del ciclo de vida que tiene Windows y que está enumerado en los documentos de soporte oficiales de Microsoft. Si observamos las cuotas de mercado, Windows 7 cuenta un 10% de todos los sistemas operativos activos, mientras que Windows 8.1 el 2,7%. Esto hace realmente llamativa esta decisión.

Hay que destacar que el fin de soporte no significa que los usuarios que no actualicen deban dejar de utilizar Google Chrome. Lo único que ocurrirá es que no podrán actualizar nunca más a las versiones que vayan surgiendo con características extra y también correcciones de seguridad, pero se podrá seguir empleando.

Es por ello que desde Google recomiendan encarecidamente actualizar el sistema operativo de Microsoft para poder disfrutar de las mejoras que se incluyan en las futuras actualizaciones de Chrome. Y como decimos anteriormente, se alinea con el consejo que ofrece Microsoft para todos los clientes con sistemas que son categorizados ya como antiguos.