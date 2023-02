La guerra de la inteligencia artificial va mucho de navegadores... y Chrome y Firefox se están quedando atrás

Hace unos días te hablábamos de cómo Microsoft había anunciado la inminente incorporación de una inteligencia artificial basada en ChatGPT a su buscador Bing... y abordamos también su intención de expandir esta apuesta por la IA hasta su navegador, para dotarlo, decíamos, de "un 'copiloto' capaz de interactuar con las webs que visitamos".

En el caso de Microsoft Edge, este uso de la IA desde el propio navegador se traducirá en breve en la incorporación de una barra lateral desde la que tendremos acceso a un sistema de chat a imagen y semejanza del actual ChatGPT... pero con la particularidad de que será capaz de interactuar con la página web que tengamos abierta en cada momento.

El ejemplo de uso que proporcionó Microsoft durante su presentación consistió en solicitar a esta IA que resumiese los principales puntos de un informe trimestral de 15 páginas en PDF:

Here's Microsoft demonstrating a new AI feature in their Edge browser.



View a 15 page pdf earnings report by GAP andand have AI summarize key points. Then, compare earnings in a table with Lululemon's Q3 earnings.



Impressive! And things are just getting started. pic.twitter.com/ZXsXD38PTN — Dave Lee (@heydave7) February 8, 2023

Al día siguiente, Google había programado otro evento teóricamente similar, en el que hablaría sobre la llegada de Bard (su alternativa a ChatGPT) a sus plataformas de búsqueda. Pero no sólo fue valorado únanimente como decepcionante fuera de Google, sino que las críticas arrecian en el seno de la compañía: no sólo no aportaba nada nuevo con respecto a la nota de prensa lanzada días antes...

...sino que uno de los pocos ejemplos de uso de Bard resultó fallido (y generó un inmediato descenso del valor de las acciones de Alphabet/Google) y, lo que es peor... la compañía, propietaria del líder del mercado de los navegadores web (Google Chrome), no dijo absolutamente nada acerca de que tuviera planes para implementar también la IA en su navegador.

Edge está por delante. Y también Opera

Y si ya es malo para Google que todo esto le haya pillado con el pie cambiado y que Microsoft se le haya empezado a adelantar en dos campos paradigmáticos como son los buscadores y los navegadores, peor aún es que incluso las compañías desarrolladoras de navegadores minoritarios se estén moviendo más rápido que ellos. Así, el histórico navegador web Opera (que ya en su momento fue el creador de las 'pestañas') ha resultado ser el último en compartir sus planes para integrarse con una IA basada en ChatGPT.

Su empresa matriz, la china Kunlun Tech, ya realizó un anuncio poco detallado el pasado miércoles, pero este fin de semana, la propia compañía Opera, con sede en Noruega, ha revelado este fin de semana algunos detalles más sobre sus planes de futuro: las próximas actualizaciones de sus navegadores (incluye también OperaGX y Opera Crypto Browser) incorporarán "servicios de contenido generados por IA a la barra lateral del navegador".

"Entre las primeras características que se probarán se encuentra un nuevo botón 'Acortar' en la barra de direcciones que podrá usar la IA para generar resúmenes cortos de cualquier página web o artículo".

Opera to add ChatGPT in its browser. Initial features would include summarising articles in a few points. However, it will have more interactive features soon.



Browsers are going to change forever with ChatGPT.



Video Credit: Opera#browser #opera #chatgpt #ai pic.twitter.com/pMTA28vakQ — Rohit Yadav (@realRohitYadav) February 12, 2023

"Con el auge de la IA Generativa, [...] estamos comenzando a construir y desplegar nuevas experiencias de la navegación web que no hace mucho tiempo parecían imposibles de lograr [...]: estamos al borde de una nueva era de creatividad en la Web. Es por eso que estamos remodelando el navegador para permitir a nuestros usuarios aprovechar todos estos recursos y desplegar todo su potencial de la mejor manera posible".

¿Y si la IA web es la nueva traducción de webs?

Traducir textos no es algo que forme parte, en sí mismo, de la experiencia de navegación web. Y sin embargo, a estas alturas, la mayoría de los usuarios abandonarían sus navegadores en busca de otras alternativas si aquellos no fueran capaces de proporcionarles (ya sea de forma integrada, ya sea a través de plugins) la posibilidad de traducir a su idioma las páginas web que visitan.

Es de suponer que, con el tiempo (y viendo la velocidad de crecimiento de ChatGPT, ese período de tiempo quizá no sea muy amplio), los usuarios verán con los mismos ojos las funciones de 'copilotaje de navegación web' que Edge y Opera están a punto de implementar en sus aplicaciones. ¿Qué pasará entonces con los navegadores que llevan más de una década liderando este mercado (Google Chrome, Safari y Mozilla Firefox) si no son capaces de seguirles el ritmo a sus adversarios?