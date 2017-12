La última beta de Chrome pone fin a los sustos, te deja silenciar webs que reproducen sonido automáticamente

A principios de diciembre recibimos en lanzamiento de Chrome 63, la última versión estable del navegador de Google, que aunque no tenía novedades llamativas si vino con un montón de actualizaciones de seguridad.

Ahora, donde sí hay bastantes cosas llamativas esta vez es en el canal beta, Chrome 64 ya permite silenciar automáticamente los vídeos que se reproducen solos cuando entras a una web, además de tener un mejor bloqueador de ventanas emergentes, y soporte para la reproducción de vídeo HDR en Windows 10.

Silenciar vídeos y no morir del susto

Muchos aquí estarán de acuerdo en que una de las cosas más molestas en la web son los vídeos que se reproducen automáticamente cuando entramos a una página, y como incluso usando bloqueadores de scripts siguen intentando matarnos de un susto.

En Google ya tenían tiempo trabajando en una función para silenciar el audio en pestañas, y si instalas la actual beta de Chrome podrás hacer uso de ella.

Cómo silenciar páginas en Chrome automáticamente

Tienes dos opciones, silenciar sitios web de forma manual cuando los visites o cambiar los ajustes globales para bloquear el sonido de todos los sitios que visitas.

Si entras a una web con este tipo de contenido puedes hacer click a la izquierda de la URL, donde se muestra si la conexión es segura o no, y esto desplegará el menú emergente con varias opciones de configuración de sitios web.

Si haces click en "Sonido" podrás elegir entre bloquear siempre, permitir siempre, o usar el ajuste global.

Ajustes globales de sonido de Chrome

Para cambiar los ajustes globales solo tienes que ir a la siguiente URL: chrome://settings/content/sound y decidir si quieres permitir o no que los sitios web reproduzcan sonido. Desde ahí también puedes gestionar la lista de webs que tienen estos privilegios revocados o crear una lista blanca.

Esto solo sirve para evitar que los vídeos suenen, más no evita que se reproduzcan en la pestaña, incluso cuando esta está en segundo plano. El ajuste también afecta a otros sonidos que no provienen de vídeos, así que quizás quieras ajustarlo por sitio y no a toda la web.

Esta función llegará a todos en la versión estable de Chrome 64 en enero de 2018.

Descargar | Chrome 64 beta

