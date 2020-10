Microsoft Edge llega a Linux: así puedes descargarlo e instalarlo

Microsoft lanzó en la noche de ayer Microsoft Edge para Linux. La llegada de su "nuevo" navegador marca otro antes y después en la relación entre los de Redmond y el sistema operativo de Tux. Hasta ahora, ninguno de sus navegadores (ni Internet Explorer ni el viejo Edge) habían salido de Windows o macOS, y finalmente ha llegado en su versión para desarrolladores en el canal Insider de Edge.

Por ahora, la versión de Edge para Linux no es tan completa como la que podemos utilizar en otras plataformas, pero con el tiempo, la cosa irá mejorando. La versión que se acaba de lanzar no cuenta con las opciones de sincronización de servicios de Microsoft, que incluye marcadores, historial y contraseñas. No habrá tampoco modo lector envolvente ni lectura en voz alta. Por último, de momento el navegador tampoco se podrá actualizar aplicando solamente los cambios del código en lugar de descargar un paquete de instalación nuevo.

Cómo descargar e instalar Microsoft Edge para Linux

En el anuncio del lanzamiento de Microsoft Edge, Microsoft ha anunciado que la versión liberada hoy es compatible con las distribuciones Ubuntu, Debian, Fedora, y openSUSE. La compañía planea lanzar nuevas versiones con frecuencia semanal, como ya hacen con las otras plataformas soportadas. Para descargar los paquetes de instalación, tendremos que ir a la web de descargas de Microsoft Edge Insider Channels.

Si estamos en Linux, la descarga que se nos ofrecerá será la del nuevo navegador, pero si estamos en macOS o Windows, tendremos que seleccionar manualmente la plataforma en que queremos descargar el paquete. Para Debian y Ubuntu, Microsoft lo ofrece en formato .deb, y para Fedora y openSUSE lo hace en .rpm. Las versiones disponibles son las de 64 bits. La versión beta llegará próximamente.

Otra posibilidad es instalar Microsoft Edge desde el repositorio de software de Linux de Microsoft siguiendo las instrucciones en el gestor de paquetes de cada distribución. Instalarlo es tan fácil como hacer doble click en el paquete y hacer click en "instalar" en la ventana que se nos abrirá.

Más información | Microsoft