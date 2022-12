Solo este navegador es capaz de mejorar la calidad de los vídeos e imágenes antiguos y borrosos que encuentras por internet

Aunque hoy en día es habitual encontrar vídeos con factura de lo más profesional, la realidad es que hasta YouTube esconde algunas joyas veteranas con una calidad bastante deficiente. Lo mismo te puede pasar si buscas series y películas con unos añitos a sus espaldas. Qué tiempos aquellos "de píxeles gordos". Si eres una persona nostálgica y te gusta disfrutar de contenido antiguo o simplemente aspiras a disfrutar de la mejor calidad en vídeo e imágenes, el navegador Opera tiene una función que te encantará.

Se llama Lucid Mode y es una de las últimas funcionalidades que han aterrizado en Opera. Esta opción tiene como misión mejorar la calidad de los vídeos e imágenes que te encuentres online. Como consecuencia, disfrutarás de contenido más nítido en plataformas como YouTube, Facebook, TikTok o Instagram.

Como no se trata de una función característica de las aplicaciones anteriores, si no del navegador en sí, optimizarás vídeos y gráficos cuando navegas por internet.

Cómo activar Lucid Mode en Opera

Obviamente para poder activar el Lucid Mode es necesario que dispongas de dicho navegador, que puedes descargar desde su página web https://www.opera.com/.

Una vez instalado, vete al menú de la esquina superior derecha y pulsa sobre el icono que tiene tres líneas. Aunque Opera está en castellano por defecto al bajarlo en España, las opciones de esta función aparecen en inglés.

Desplázate hacia abajo hasta que encuentres la sección "Lucid Mode" que puedes activar simplemente deslizando el toggle: uno para mejorar los vídeos en todas las webs ("Sharpen videos on all sites") y otro para mejorar las imágenes en todas las webs ("Sharpen images on all sites"). A partir de ese momento, el ajuste será automático cada vez que entres en una página.

No obstante y si decidieras no activarlo por disfrutar de la experiencia con la calidad original del vídeo, como ves más abajo también se mostrará un botón flotante para activarlo sobre la marcha. Esta opción no aparece con las imágenes.

Para esta función de mejora de gráficos Opera no se vale de algo tan de moda en los tiempos que corren como la inteligencia aritifial, si no que emplea un filtro de nitidez CSS que se vale de la potencia de computación de tu tarjeta gráfica. Es probable que emplee un filtro selectivo relativamente habitual en procesamiento de imágenes para dar una pátina de nitidez a fotografías borrosas.