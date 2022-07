Ya hay una alternativa gratis para quien quiera iniciarse en las finanzas sin empezar gastando 24.000 € en un terminal

Los terminales Bloomberg son "un icono moderno de los mercados financieros", en palabras de su fabricante —la compañía Bloomberg—. Seguro que los has visto cientos de veces, aunque sólo haya sido en películas sobre Wall Street: conectados a 2-6 monitores que permitan consultar y analizar información financiera en tiempo real y, lo que es más importante, llevar a cabo operaciones de compraventa de activos financieros.

Lanzados al mercado en 1981, antes del desembarco de los ordenadores personales e Internet, estos terminales (pensados para ser usados por personas sin conocimientos previos de informática) contribuyeron entonces a aportar transparencia a los mercados financieros… y se garantizaron el liderazgo en su sector.

El único propietario de terminales Bloomberg es la propia Bloomberg, que alquila sus equipos por un período de dos años, a 24.000 € anuales cada terminal. Y, hoy en día, hay más de 325.000 suscripciones activas al servicio de Bloomberg en todo el mundo. Muchas son las compañías que intentan competir con Bloomberg (Refinitiv Eikon, Symphone, Money.net o IHS Markit), pero sin amenazar su primer puesto pese a contar con tarifas mucho menores.

Sin embargo, ¿podría el '100% gratis y libre' triunfar donde el 'mucho más barato' no lo ha hecho? Eso han debido pensar los desarrolladores de OpenBB Terminal, un entorno para profesionales en inversiones financiera basado en Python y con licencia de software libre, lanzado recientemente para sistemas Windows y macOS.

Según explican en su cuenta de Twitter, la aplicación cubre más de medio millar de las funciones ofrecidas por los terminales Bloomberg, relativas a campos como las ETD, las divisas, las criptomonedas, econometría o fondos de inversión, entre muchas otras. Por supuesto, OpenBB Terminal no pretende ofrecer un clónico libre de las Bloomberg…

…su enfoque es mucho menos visual, más 'geek', si se quiere, tecleando comandos en una interfaz mucho más austera que la de su rival privativo. Sin embargo, ya hay planes para dotar a esta aplicación de una interfaz gráfica de usuario más adecuada para el público al que se dirige.

Type load TSLA.



This will load TSLA price data (for free) and print out a performance summary.



Now we can start to analyze TSLA. pic.twitter.com/AD1pTrKsOw