Microsoft resucita y mata de nuevo a Clippy: no hay piedad para el celebérrimo ayudante de Office

Este martes, por sorpresa, Microsoft resucitó Clippy. El júbilo se apoderó de los adeptos a este insigne asistente de Office que recibieron la noticia. El celebérrimo clip no volvía para desempeñar su anterior papel, sino que lo hacía como protagonista de unas pegatinas animadas para los chats de Microsoft Teams.

Este paquete de stickers vieron la luz en la página de desarrollo de Office que los de Redmond tienen en GitHub para que cualquiera pudiera importarlas al software de comunicación entre equipos, pero en apenas un día Clippy volvió a morir. Las pegatinas desparecieron y el clip volvió a los cajones de Microsoft.

Los responsables de esta segunda muerte del clip más famoso de la informática parecen ser los integrantes de la policía de marca de Microsoft.

La policía de marca mató a Clippy

Según The Verge, que cita a una fuente familiarizada con el asunto en Microsoft, el equipo encargado de velar por la marca no estaba contento con el hecho de que Clippy hubiera aparecido en los equipos de Microsoft de nuevo. Por eso, dicen, ordenó de forma inmediata su desaparición. Debía volver al olvido.

De forma oficial, no obstante, un portavoz de la compañía dijo a la publicación estadounidense que "Clippy ha estado tratando de recuperar su trabajo desde 2001 y su breve aparición en GitHub fue otro intento". No obstante, admitía, "aunque apreciamos el esfuerzo, no tenemos planes de traer a Clippy a los equipos". Querido (u odiado) clip de Office: no te quieren.

"Clippy ha estado tratando de recuperar su trabajo desde 2001 y su breve aparición en GitHub fue otro intento"

Clippy nació con Office 97, siendo un asistente del paquete ofimático que ofrecía de forma muy amable y educada consejos para usar este software de Microsoft. Pronto, sin pretenderlo, se granjeó una popularidad alimentada a partes iguales por el amor y el odio que generaba entre quienes se encontraban con él. A algunos les molestaba; a otros les acompañaba. Con Office XP, en 2001, Clippy murió. Microsoft lo sustituyó por nuevas características que cumplían la misma función, ayudar a los usuarios, sin tomar ninguna forma animada.

Ante esta segunda muerte del asistente, son unos cuantos cientos los usuarios de Microsoft Teams que piden a la compañía la vuelta de Clippy como protagonista de un paquete de pegatinas.