Así puedes programar mensajes en Telegram para que se envíen cuando un contacto se conecte

Si en algo supera Telegram a WhatsApp indudablemente, sin posibilidad de discusión alguna, es en funcionalidades. Es una verdad absoluta irrebatible.

La aplicación de mensajería azul, rival directa de la plataforma de Facebook, incluye regularmente toda clase de características sumamente interesantes como la que en este artículo te descubrimos: la posibilidad de programar mensajes que se envíen justo cuando uno de nuestros contactos se ha conectado.

Cuando nuestro contacto se conecte, el mensaje le llegará. Así de simple.

Cómo enviar mensajes cuando en el preciso momento en el que un contacto se conecta

Si ya sabemos programar mensajes en Telegram, estás a un paso de programar mensajes que se envíen instantáneamente cuando alguien se conecta. Es decir, cuando está en línea, con la aplicación abierta ante sus ojos.

El proceso es tan sencillo como lo que sigue:

Elige la conversación en la que quieras hacerlo y escribe un mensaje en la caja de texto. Deja pulsado el botón Enviar, el del avioncito de papel, o si están en la aplicación de ordenador haz clic derecho en ese mismo botón. De las opciones que aparecerán en un menú flotante, elige Programar mensaje. Cuando te aparezca la posibilidad de elegir una fecha y una hora, pulsa en los tres puntos en vertical que aparecen en la parte superior derecha del recuadro. Selecciona la opción Enviar cuando [Nombre del contacto] esté en línea.

Si los tres puntos que te indicamos y que puedes ver en las capturas de pantalla de este artículo no aparecen en tu aplicación probablemente no será un error: si tu contacto ha deshabilitado la posibilidad de ver que está en línea esta opción, naturalmente, no funcionará. Si sí, buenas noticias, podrás llevar a cabo el proceso que te explicamos.

El mensaje en cuestión aparecerá, como el resto de programados, en la sección correspondiente a la cual podremos acceder desde el icono de calendario con un puntito rojo que aparecerá en la parte derecha de la caja de texto del chat.

