Así vas a poder ajustar tu cuota de autónomo al nuevo sistema de la Seguridad Social: ya se permite comunicar tus ingresos reales

El pasado 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para autónomos que pretende ajustar la cuota que se paga cada mes a la Seguridad Social según los ingresos reales. De esta manera, el ministerio especificó una serie de horquillas de ingresos que se corresponderían con una base de cotización concreta y por ende con una cuota de autónomo diferente para cada persona.

Este nuevo sistema es ahora mismo novedoso, y es por ello que se debe poner en marcha poco a poco. A partir del pasado día 10 de enero la Seguridad Social habilitó la herramienta para poder informar de los ingresos reales que tienen los autónomos para ajustar su cuota. Este cambio se deberá realizar en un primer momento antes de 28 de febrero, y los cambios se aplicarán a partir de 1 de marzo.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Lo primero de todo es calcular tu rendimiento neto

Es por ello que si eres autónomo es importante que durante estos dos meses calcules el rendimiento neto que tienes previsto tener para el año 2023 con el objetivo de ajustar la cuota de autónomo. Hay que recordar que esta cuota se revisará de manera anual. Esto quiere decir que si al final de 2023 has facturado menos de que lo has dicho ahora en enero la Seguridad Social te devolverá la diferencia. Pero si es al revés, y has facturado de más, vas a tener que pagar tu la diferencia a la administración.

De esta manera, lo primero de todo es conocer cuáles son tus rendimientos netos. La propia Seguridad Social aclara que para obtenerlo se deberá sumar el rendimiento neto obtenido de tus actividades (restando los gastos fiscalmente deducibles) y posteriormente sumando las cuotas de autónomo que se hayan abonado a la Seguridad Social. Adicionalmente, se podrá deducir un 7% en concepto de gastos de difícil justificación si eres autónomo y el 3% si eres societario.

Para conocer los rendimientos netos de tu actividad, es posible consultarlos en la declaración de la renta del año anterior (siempre que se mantenga la misma previsión de ingresos). La Seguridad Social detalla con la siguiente tabla, las casillas que se deben consultar en cada una de las situaciones para poder tener en cuenta el rendimiento neto.

Cuando tengas este rendimiento, debes saber que la Seguridad Social habilitó un simulador para que puedas elegir el tramo que te corresponde y la cuota que hay asociada a este. Se debe recordar que siempre existe una base mínima y una máxima que el autónomo puede elegir de manera libre dependiendo de la cantidad de dinero que quiera cotizar. En el caso de cotizar una gran cantidad de dinero obviamente se va a tener una mayor prestación en un futuro.

Cómo hacer el cambio en la cotización

Una vez tienes ya tu rendimiento neto mensual aproximado, es hora de pasar a informarlo a la Seguridad Social. Como decimos, en el caso de que haya alguna variación en la base de cotización a la que tienes ahora, deberás informarlo en las próximas semanas. Para comunicarlo, vas a tener que contar con certificado digital o Cl@ve, y acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social en el apartado "Cambio de base de cotización de trabajo autónomo".

En la ventana que aparece, deberás pulsar en Obtener acceso en la parte inferior para entrar en la pasarela de identificación digital y entrar en el espacio de Import@ss.

Al momento te aparecerá una ventana con todos tus datos profesionales de alta y también de la actividad que se desarrolla. En este caso se debe bajar en la página hasta llegar al apartado titulado Cuota y cotización. Aquí verás la base de cotización que tienes en la actualidad, pero igualmente se deberá pulsar en Modificar para informar de los cambios que se han producido. Aparecerá un mensaje en el que se informa que los cambios se producirán a partir del 1 de marzo.

A partir de ese momento se pedirán varios datos importantes. Primero los ingresos netos que se espera tener de manera mensual (que se calculan como hemos comentado anteriormente).

En la segunda pestaña de esta herramienta se informará en la parte superior del rango en el que te encuentras con esos ingresos mensuales y el tramo de cotización. Dentro de este tramo vas a poder decidir cuál va a ser tu base de cotización, aunque obviamente cuanto más alto más cuota vas a tener que pagar, pero en un futuro mejores prestaciones sociales podrás tener.

En la última ventana vas a poder revisar todos los datos que has introducido y el resumen de la cuota que vas a tener que pagar. Hay que tener en cuenta que a lo largo de todo el año se van a poder realizar cambios cada dos meses de esta base de cotización para que se ajuste lo máximo posible a tus ingresos reales. El objetivo final es que no tengas que pagar de más a finales de año. Los cambios se van a poder practicar en:

1 de marzo de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes de febrero.

1 de mayo de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

1 de julio de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.

1 de septiembre de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

1 de noviembre de 2023, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

1 de enero del año 2024, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre.

Más información | Seguridad Social