Cómo cobrar el descuento de 15€ que Amazon ofrece hasta final de mes: así puedes hacerlo (si cumples con los requisitos)

Amazon está apostando muy fuerte por su suite de aplicaciones para poder escuchar música, o almacenar las fotografías de los usuarios. Y es que aunque es un poco desconocida, la compañía cuenta con una aplicación llamada Amazon Photos que tiene un funcionamiento similar a Google Fotos. Y para poder atraer a nuevos usuarios, están regalando 15 euros en un cupón aunque se deben cumplir varios requisitos.

Amazon Photos es una de las muchas características que nos ofrece la compañía a cambio de estar suscrito a Amazon Prime. Y es que precisamente esta es una de las primeras condiciones que se deben cumplir para poder acceder a estos 15 euros. La segunda es que no debes haber usado previamente este servicio (con tu actual cuenta).

Consigue 15 euros en Amazon con tus fotografías

Es importante cumplir estos dos requisitos, y si no los cumples no vas a poder acceder a la oferta aunque lo intentes. En este enlace vas a poder comprobar precisamente si eres accesible o no, aunque si ya lo has usado con una cuenta recuerda que puedes aprovechar la cuenta de otra persona en su hogar para conseguir estos 15 euros.

En el caso de que si cumplas los requisitos que se piden, el proceso de obtención es muy sencillo. Simplemente se tienen que seguir los siguientes pasos:

Descarga Amazon Photos desde Google Play o la App Store en tu dispositivo móvil.

Abre la aplicación e inicia sesión con aquella cuenta que esté dada de alta en Amazon Prime.

El primer mensaje que te aparecerá es si quieres activar la sincronización automática de las fotografías. No es necesario hacerlo para completar la promoción.

Si has optado por no sincronizar, simplemente se deberá subir una fotografía de manera manual a la aplicación para que te cuente.

A partir de ese momento, simplemente deberás esperar 7 días para que Amazon te mande un correo electrónico agradeciéndote el uso de su herramienta. En ese instante ya tendrás el cupón en tu cuenta para poder gastarlo en compras superiores a cuarenta euros.

Es importante destacar que este proceso se podrá hacer hasta el 28 de febrero, y el cupón tendrá como fecha de caducidad el 15 de marzo. Es importante tener estas dos fechas en mente para poder evitar después sustos al perder 15 euros en compras.