Cómo convertir un PDF a eBook (EPUB, MOBI, AZW3, BbeB)

Los archivos PDF son uno de los formatos más utilizados para compartir todo tipo de documentos, incluyendo por supuesto, libros. Sin embargo, cuando toca leer esos PDF en dispositivos móviles o en lectores de libros electrónicos como el Kindle de Amazon, la realidad es que no se ven tan bien, o no son compatibles con las apps que gestionan nuestras bibliotecas de eBooks.

Esto puede solucionarse convirtiendo el PDF a eBook ya sea al popular formato EPUB que es compatible con casi todos los lectores, a MOBI, o a formatos propietarios como el AZW3 de Amazon para los Kindle o el BbeB de Sony.

Calibre, la solución para todo

Si convertir archivos PDF a ePub o cualquier otro formato de libro electrónico es algo que hagas o pienses hacer con frecuencia, entonces lo que necesitas es descargar e instalar Calibre. Este gestor de ebooks sirve para todo y es extremadamente fácil de usar.

Puedes descargar Calibre para Windows, Linux o macOS desde la web oficial. La instalación es extremadamente sencilla y una vez que inicies el programa por primera vez solo necesitas hacer un par de clicks extra para convertir tus PDF.

Añadir libros a Calibre

Primero deberás hacer click en Añadir libros para agregar los PDF a tu biblioteca de Calibre. Selecciona todos los que desees desde tu disco y una vez hecho eso, todos aparecerán listados con título, autor, fecha y otros detalles.

Selecciona el PDF o los PDF que quieres convertir en tu lista de libros

En la lista selecciona el PDF o los PDF que quieres convertir y haz click en el icono Convertir libros. Esto abrirá una nueva ventana con múltiples opciones para editar los metadatos del documento y selecciona el formato de salida para convertir.

Selecciona entre los múltiples formatos de salida

A la derecha de la ventana si haces click en el menú Formato de salida podrás elegir si convertir a EPUB, MOBI, AZW3 y muchos más. Cuando hayas elegido simplemente haz click en Aceptar.

Abrir la carpeta con el PDF convertido a ePub

Una vez que Calibre termine las operaciones solo tienes que hacer click sobre el libro en la lista para ver la descripción a la derecha y obtener detalles sobre los diferentes formatos en los que está ahora disponible tu libro.

Si haces click sobre Pulsar para abrir, Calibre te llevará a la carpeta donde se encuentran todas las versiones de tu ebook. Desde ahí puedes copiar el libro a otra carpeta, dispositivo o enviarlo por internet.

Si lo que quieres es enviar un PDF a tu Kindle u otro dispositivo, no necesitas convertirlo antes de forma manual, Calibre lo hace de forma automática al formato correcto cuando gestionas tu biblioteca de ebooks con el programa.

Otras alternativas online

Si no quieres descargar un programa como Calibre, puedes usar algo como Nimbooks para organizar ebooks, cómics y revistas en la nube. Nimbooks soporta archivos PDF y puede convertirlos a el formato adecuado cuando quieras verlos en tu lector de ebooks.

Si quieres una herramienta online gratuita y fácil de usar para convertir PDF puedes probar con Online ePub converter. Desde ahí puedes subir tus archivos PDF desde tu disco, o usar los que tengas Dropbox o Google Drive. Puedes convertir a EPUB, AZW, MOBI y más.

Una alternativa similar a la anterior es To ePub, esta también te deja convertir PDF a EPUB, MOBI, AZW3 y más, fácil y rápido. La diferencia entre esto y Calibre es que con el último no necesitas subir tus PDF a la nube de nadie en caso de que se trate de algún documento sensible.

Adaptar el formato PDF a un lector de libros electrónicos

Ahora bien, todas las soluciones mencionadas solo se encargan de convertir un formato a otro para que pueda ser leído por una app o dispositivo, lo que no hace es darle precisamente el mejor formato, y quienes han leído un PDF en un Kindle saben que suelen ser incómodo, especialmente si el documento tiene varias columnas.

Existe una herramienta llamada k2pdfopt que intenta resolver ese problema. Lo que k2pdfopt hace es transformar el texto dentro del PDF y adaptarlo al tipo de pantalla en el que se va a mirar, ya sea un lector como el Kindle o un Smartphone.

La versión no tiene la mejor interfaz del mundo, de hecho solo la versión para Windows tiene interfaz gráfica. Las versiones para macOS y Linux funcionan desde la terminal. Pero su utilidad es innegable.

