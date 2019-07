Cómo guardar contraseñas en Chrome para loguearte sin preguntar

Una de las funciones de los navegadores modernos más valoradas por los usuarios es la gestión que hacen de las contraseñas que diariamente utilizamos. Esta característica permite prescindir de gestores de claves externos, dejando en manos del navegador su custodia e introducción automática.

Si todavía no has descubierto este práctico uso en Google Chrome, te explicamos cómo guardar contraseñas en este navegador para que puedas iniciar sesión sin complicaciones gracias al rellenado automático de los campos. Gracias a ello, podrás liberar un poco de tu memoria interna y evitar ciertas complicaciones.

Activa la función de guardar contraseñas y el inicio de sesión automático

Las opciones que debes activar si quieres que Chrome te pregunte si quieres guardar en él las contraseñas que introduces y que te inicie sesión automáticamente en las webs cuyas credenciales tenga guardadas.

De forma predeterminada, cuando usas el navegador de Google y te logueas en cualquier portal, Chrome te ofrece la posibilidad de guardar tus contraseñas. No obstante, puede que no te ofrezca esta opción porque en algún momento la desactivaste consciente o inconscientemente.

Sea como sea, si no te pregunta si quieres guardar las claves que introduces y eso no es lo que quieres, no tienes de qué preocuparte. Activar la función de guardar contraseñas es muy sencillo y solo hay que seguir los siguientes pasos:

Abre Google Chrome. Haz clic en el icono o fotografía que identifica tu perfil y que puedes encontrar en la parte superior derecha de la ventana del navegador. En el menú que se desplegará, haz clic en Contraseñas. En la nueva pestaña de configuración que se abrirá, activa la opción Preguntar si quiero guardar contraseñas.

Además, si quieres permitir que el navegador inicie sesión automáticamente en aquellas páginas web a las que accedas y de las cuales hayas guardado su contraseña, activa también la opción Iniciar sesión automáticamente. De este modo, podrás loguearte sin preguntar.

Recuerda que a partir de ese momento deberás indicarle a Chrome, cuanto te pregunte, que quieres guardar las contraseñas que acabas de introducir. Si en determinados portales no te lo pregunta, acude de nuevo a la página de configuración Contraseñas y fíjate en la sección Contraseñas que nunca se guardan: muy probablemente la web en cuestión se encuentre ahí y necesitas pulsar sobre el aspa para evitar que no te pregunte sobre el guardado de la clave.