Cómo saber si te han concedido la beca MEC del curso 2024/2025: así puedes su estado en la web del ministerio

Pese a que todavía el actual curso no ha acabado, son muchos los estudiantes que durante el mes de marzo y abril han tenido que presentar la solicitud de beca MEC para el curso 2024/2025. Y aunque ahora todos los estudiantes están pensando en los exámenes, el Ministerio ya está comenzando a enviar notificaciones como es mi caso para informar si la beca ha sido aceptada o rechazada.

A través de la web del ministerio de educación se va a poder realizar un seguimiento del estado de la beca, para poder saber si ya está resuelta o si se necesita que se aporte algún documento. En esta web oficial además también se van a poder consultar las notificaciones emitidas a la solicitud.

Consultar estado de tramitación de las becas de estudio del ministerio

Tanto si hablamos de una beca para estudiar bachillerato, FP o estudios universitarios, el procedimiento de consulta es idéntico. Lo único que vas a necesitar es contar con certificado digital o acceso Cl@ve, pero también se permite entrar con el usuario y la contraseña con la que se registraste en la web del ministerio.

Una vez cuentas con el sistema de identificación, vas a tener que acceder a la Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Una vez dentro, pulsa en Mis Expedientes de entre todas las opciones que te aparecerán.

A continuación, tendrás que iniciar tu sesión a través del apartado de interesado, en el caso de que seas el propio alumno titular de la beca o como representante. En este segundo apartado solo van a tener cabida aquellos padres, madres o representantes legales de los alumnos.

Una vez identificado aparecerá un listado con todos los expedientes que tienes abierto en este momento. Entre ellos estará el de beca del curso 2024/2025 y pulsar en la parte inferior donde dice Acceso.

Dentro del expediente en cuestión, aparecerá información de la beca que has solicitado como por ejemplo fecha de creación, de confirmación y el código de registro que será fundamental para consultar el estado en las comunidades autónomas.

Y es que aunque hagamos la solicitud a través del MEC, estas becas van a ser gestionadas por las diferentes comunidades autónomas y en concreto de las unidades de beca de cada una de las universidades de la zona de residencia. En estas se va a tener que introducir el DNI y el código de solicitud que aparece en esta web.

Si bien, en la web del Ministerio vas a poder ver las notificaciones que se hayan emitido pulsando en Acceso solicitud. Igualmente, en esta información aparece un estado de la solicitud es el siguiente:

Presentada : primer estado en el que se muestra que la solicitud ha sido registrada en la base de datos.

: primer estado en el que se muestra que la solicitud ha sido registrada en la base de datos. En trámite dentro de los servicios de su Universidad o Comunidad Autónoma : el estado indica que se ha tramitado la beca del usuario. Es posible que en este estado se requiera más información para poder darla de alta en el Ministerio. En el caso de que se tarde mucho tiempo en pasar a otro estado, es importante revisar tus notificaciones.

: el estado indica que se ha tramitado la beca del usuario. Es posible que en este estado se requiera más información para poder darla de alta en el Ministerio. En el caso de que se tarde mucho tiempo en pasar a otro estado, es importante revisar tus notificaciones. En trámite en el MEFP (Ministerio de Educación) : la beca aquí estará tramitándose en el Ministerio de Educación, cruzándose los datos con la Agencia Tributaria.

: la beca aquí estará tramitándose en el Ministerio de Educación, cruzándose los datos con la Agencia Tributaria. Resuelta : se ha dado una respuesta a la solicitud, estando aceptada o denegada. La notificación estará a punto de llegarte.

: se ha dado una respuesta a la solicitud, estando aceptada o denegada. La notificación estará a punto de llegarte. Resuelta Cuantía fija/Variable: se ha concedido la cuantía fija o variable. Deberás esperar a la notificación.

Rechazada : este estado en la solicitud muestra que se ha intentado hacer el depósito bancario pero que el banco lo rechazó. En este escenario se recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria para poder arreglar el problema.

: este estado en la solicitud muestra que se ha intentado hacer el depósito bancario pero que el banco lo rechazó. En este escenario se recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria para poder arreglar el problema. Abonada cuantía fija en cuenta corriente: la cuantía fija ya ha sido abonada.

la cuantía fija ya ha sido abonada. Abonada en cuenta corriente: la cantía variable ya ha sido ingresada.

la cantía variable ya ha sido ingresada. Reintegro total/parcial: malas noticias. Se solicita que devuelvas la beca que ha sido concedida.

malas noticias. Se solicita que devuelvas la beca que ha sido concedida. Aumento de cuantía: en respuesta a alegaciones o por un proceso de oficio, se ha reconocido que debes cobrar una mayor cantidad que se realizará a través de un abono extraordinario en tu cuenta bancaria.

En mi caso particular, he recibido ya la respuesta de que ha sido rechazada en un tiempo récord. Igualmente, puedes no estar de acuerdo con las notificaciones emitidas presentando alegaciones ante tu unidad de becas dentro de los plazos que se marca dentro de cada solicitud.

