Cómo solicitar la ayuda de 200 euros por internet

El mes pasado el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas para poder paliar los efectos de la guerra en nuestro país y también reducir la inflación. Una de estas medidas recoge un ingreso de 200 euros únicos a cualquier persona española que cumpla con los requisitos que ampara el Real-Decreto Ley 11/2022 de 25 de junio.

Tras muchos días de espera e incertidumbre, y pese a que la página para solicitarlo lleva abierta varios días, al fin ya es accesible para solicitar la ayuda de 200 euros del gobierno, ante la Agencia Tributaria. En este artículo te contamos cómo debes solicitarlo.

Cómo solicitar la ayuda de 200 euros del Gobierno

Como ya comentamos, esta es una ayuda que se puede solicitar desde hoy mismo hasta el 30 de septiembre, que es cuando acaba el plazo correspondiente. Pero, el pago no se espera hasta el mes de octubre o incluso diciembre. Además, antes de solicitarlo hay que tener en cuenta una serie de requisitos como por ejemplo el no tener unos ingresos en unidad familiar superiores a 14.000 euros, no contar con patrimonio superior a 43.196,40 euros o no tener reconocida otra ayuda como el Ingreso Mínimo Vital, y también haber tenido residencia permanente en España.

Una vez se tiene en cuenta la tramitación se realiza de manera íntegra a través de internet. Esto hace necesario que debas tener obligatoriamente el certificado digital o estar registrado en el sistema Cl@ve. De lo contrario, no vas a poder realizar este trámite.

Para poder solicitar la ayuda, el primero paso a tener en cuenta es acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria, donde vas a encontrar diferentes opciones de esta ayuda. La que nos interesa actualmente es la de Solicitud de ayuda de 200 euros para personas físicas.

En la siguiente ventana vas a tener que elegir el sistema de identificación que quieres usar. En el caso de tener Cl@ve simplemente deberás completar el número de DNI y después la fecha de validez. Pero si no es así, lo único que vas a hacer es pinchar sobre Acceda con certificado o DNI electrónico.

Una vez te has registrado, aparecerá un formulario que se debe rellenar. En la cabecera vas a introducir tu DNI, el nombre y apellidos y también el teléfono de contacto seguido de la cuenta bancaria. Esta es importante que esté correcta, ya que será donde se realice el ingreso.

La siguiente parte está destinada a los requisitos. Se solicita que se marquen las casillas correspondientes si la situación es correcta antes de 27 de junio. Por ejemplo, si has trabajado o si, por el contrario, estabas desempleado. E incluso solicita que confirmes que has tenido una residencia permanente en España al ser otro de los requisitos que establece la legislación.

Por último, se pide que introduzcas tu residencia (especificando la correspondiente referencia catastral), y hagas una declaración responsable de todas las personas que conviven contigo hasta el tercer grado de consanguineidad. En el caso de que tengas pareja, hijos o hermanos, vas a tener que introducir sus datos si vivís juntos. Esto se hace en una lista a la que se le pueden ir agregando varios nombres simultáneamente.

Una vez has rellenado todos los datos, deberás pulsar sobre Firmar y enviar. En ese instante se generará una solicitud con un número de expediente que te va a permitir consultar el estado de la solicitud. Si bien, vas a tener que ser paciente, pues se va a demorar varios meses hasta que se termine tramitando.