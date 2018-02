Cómo tener tus propios stickers animados para las historias de Instagram

Casi todos los meses Instagram añade nuevas funciones a sus historias, como avisos cuando alguien hace capturas de pantalla, o nuevos filtros y stickers, historias de texto, y hace poco añadieron la posibilidad de añadir GIFs animados a tus stories gracias a la integración con Giphy.

Giphy es una de las mayores bases de datos de GIFs animados de la web, y es el mismo servicio que integran Twitter y otras redes para compartir GIFs. Es posible aprovechar esa integración para tener tus propios stickers para las historias de Instagram.

Así lo explica Nazaret Escobedo en su cuenta de Twitter y en su sitio personal. Nazaret es diseñadora gráfica e ilustradora y tiene una cuenta verificada por Giphy, algo importante para poder usar tus propios GIFs.

Me preguntáis mucho sobre los stickers en @instagram y yo siempre he odiado a la gente que se queda el conocimiento para sí por sus inseguridades profesionales o porque simplemente son unos cretinos, así que dentro hilo de cómo tener tus propios stickers para los stories 👇🏻 pic.twitter.com/UtLztM0MOc — Nazaret Escobedo (@nazaret) 8 de febrero de 2018

Añadir tus propios GIFs como stickers a una historia

Cuando queremos añadir GIFs a una historia de Instagram lo primero que hay que hacer es crear la nueva historia, hacer la foto o vídeo, y luego presionar el botón para añadir stickers y en la lista elegir GIF.

Esto abre el buscador de Giphy y aquí puedes ingresar todo tipo de palabras claves. Si quieres usar tus propios GIFs animados como sticker vas a necesitar tener una cuenta de artista verificada en Giphy.

Lo siguiente es subir a Giphy los GIFs que quieres usar en las historias y estos deben tener fondo transparente.

Te explicará que con esto no vas a ganar un duro y que para que tus stickers se publiquen es necesario que éstos tengan un fondo transparente. No parece haber una guía de uso, por lo que técnicamente ha sido un poco acierto/error. pic.twitter.com/qeWplbRVkV — Nazaret Escobedo (@nazaret) 8 de febrero de 2018

Crear una cuenta en Giphy es sencillo y puedes hacerlo usando Facebook o tu email. Para que te verifiquen como artista debes escribir al email artists@giphy.com solicitando la verificación. Nazaret explica que uno de los requisitos es subir 10 GIFs a tu cuenta, aunque a ella la verificaron con menos.

Ahora que ya tienes tus stickers subidos, ¿cómo llegas a ellos sin navegar por un mar de tags? Fácil: coloca @ + tu nombre de usuario de @GIPHY en el buscador y accederás a ellos fácilmente. Una cosa: cuando acabas de subirlos es posible que tarden un poco en ser clasificados. pic.twitter.com/8SwgQJ6wXa — Nazaret Escobedo (@nazaret) 8 de febrero de 2018

Un vez que estés verificado en Giphy podrás insertar tus propios stickers en las historias de Instagram buscando tu nombre de usuario como palabra clave. Lo mismo aplica para Facebook, Twitter y otras plataformas.

Si lo que quieres es encontrar tus GIFS (no tus stickers) para usarlos aquí en Twitter, Facebook u otras plataformas, el procedimiento es el mismo: coloca @ + tu nombre de usuario de @Giphy en el buscador. pic.twitter.com/e2VFUmBlwR — Nazaret Escobedo (@nazaret) 8 de febrero de 2018

El detalle está obviamente en que tu cuenta de Giphy necesita ser verificada (si buscas un nombre de usuario que no esté verificado como artista, no aparecen resultados), Nazaret explica que te responden de inmediato y muy amablemente. Pero obviamente esto depende del contenido que subas, si te robas los GIFs de alguien más y no son propios como los de ella, no te van a verificar.

Lo bueno es que puedes usar este método para añadir directamente stickers de otros artistas que ya te gusten en lugar de tener que navegar por el gigantesco mar de resultados que ofrece Giphy.

En la sección de artistas de Giphy consigues a muchos creadores destacados que han subido GIFs bastante geniales.

