Cómo ver la contraseña de WiFi guardada en Windows 11 sin instalar programas

Hay varias razones por las que quieras acceder a tu contraseña del WiFi desde Windows. La que más me encaja es por comodidad, en caso de que no la tengas almacenada en ningún otro sitio y no quieras levantarte para ir al router y apuntarla o echarle una foto. Además, también es útil en caso de que queramos compartirla, aunque hoy día con un solo código QR es posible hacerlo de forma mucho más sencilla.

En cualquier caso, en este artículo te vamos a enseñar a cómo extraer la contraseña de tu WiFi desde Windows 11. No solamente la contraseña del WiFi al que estás conectado actualmente, sino la de todas a las que te has conectado desde el mismo ordenador. Y todo sin descargar programas de terceros.

Cómo ver la clave de tu WiFi desde Windows 11

La forma más sencilla de acceder a la clave WiFi desde Windows 11 es a través del buscador de la barra de tareas. Aquí escribimos 'Ver conexiones de red', hacemos clic derecho en la red WiFi a la que estemos conectados y presionamos sobre la opción de 'Estado'.

Una vez abierta la ventana, seleccionamos la opción de 'Propiedades inalámbricas', y se nos abrirá otra ventana, donde tendremos que ir a la pestaña de 'Seguridad'. Es en esta sección donde podemos ver la contraseña de la red WiFi a la que estamos conectados actualmente. Para ello, tan solo hay que presionar sobre 'Mostrar caracteres', y la clave de seguridad será totalmente visible.

Cómo ver las claves de todas las redes WiFi guardadas en Windows 11

En caso de que quieras ver y guardar cualquier clave de una red a la que te hayas conectado previamente con el mismo ordenador, también lo puedes hacer fácilmente desde Windows 11. El procedimiento es sencillo, aunque requiere entrar al terminal y escribir una serie de comandos.

Para conseguir esto, lo único que tienes que hacer es entrar al CMD, PowerShell, o terminal de preferencia, y escribir la siguiente línea:

netsh wlan show profile

Cuando lo hayas hecho, te aparecerá una lista con todas las redes a las que te hayas conectado desde tu ordenador. Una vez sepas el nombre de la red de la que quieres conocer su clave, apúntala y escríbela en la siguiente línea:

netsh wlan show profile name=nombredered key=clear

Lo único que tienes que hacer es sustituir 'nombredered' por el SSID de la red que has apuntado. Al pulsar 'Enter', la contraseña te debe de aparecer en la línea de 'Contenido de la clave', tal y como te mostramos en la imagen.