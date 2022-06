Cómo ver tu línea del tiempo en Google Maps: así puedes ver todo lo que te has movido desde que usas la app

Si quieres saber lo que te has movido por el mundo, por tu pueblo, por tu región, por donde sea desde que has usado la app Google Maps, puedes acceder a esa información. No solo Google la guarda para sus big data, sino que también tienes la posibilidad de ver tú esta historia. Y puedes hacerlo desde tu PC y desde la app móvil.

La llamada cronología de Google Maps muestra una estimación de los sitios que has visitado y las rutas que has recorrido basándose en tu historial de ubicaciones. Además de verlo, esta herramienta (una de las tantas funciones que tiene Google Maps) te permite editar tu cronología en cualquier momento y eliminar de ella tu historial de ubicaciones.

Cómo ver tu historial en Google Maps

Dice Google que el historial de ubicaciones te ayuda a obtener información útil (como predicciones automáticas de la duración de los desplazamientos y mejores resultados de búsqueda) creando un mapa privado de los sitios a los que vas con los dispositivos en los que hayas iniciado sesión.

Si lo tienes desactivado entonces, obviamente, no vas a poder acceder a estas informaciones que pueden ser tan interesantes. Y puedes activarlo ahora para tener este recurso en un futuro.

Para ver tu cronología desde el PC, tienes que entrar en este enlace desde la cuenta que tengas activada en tu móvil.

La cronología te llevará a la lista de sitios en los que Maps ha registrado que has estado en el último día. Si quieres mirar todo el historial, puedes ir eligiendo días, meses y de qué año para ver qué sitios has ido visitando en estos años.

Para verlos todos ellos, sin buscar por fecha, también puedes pulsar abajo en el cuadro rojo donde dice "x sitios" y al acceder te driá los más visitados y también una lista de todos aquellos lugares en los que hayas estado.

Además, incluye un mapa con puntos rojos que dice dónde has estado y puedes pinchar sobre esos puntos para recibir más información. Si quieres detalles puedes pulsar sobre la dirección, en el recuadro de abajo y puedes ver la "última visita que figura en tu cronología" y los detalles del sitio.

Si escoges una fecha concreta podrás ver los movimientos que has hecho en ese día: calles caminadas, dirección, minutos y kilómetros andados, como puedes ver en esta captura de pantalla. Incluso hay información detallada de lo que tardaste en recorrer la distancia de tantos kilómetros de un punto a otro punto. Es decir, que si paraste por el camino, está contemplado en tu historial de Google Maps.