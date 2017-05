Con esta herramienta puedes crear tu propia instalación personalizada de Windows 10

Una de las cosas más molestas de comprar un ordenador nuevo con Windows suele ser la gran cantidad de bloatware que instala el fabricante. Te inundan el sistema de aplicaciones que probablemente jamás vayas a usar, ocupando un espacio a veces precioso mientras solo estorban.

Y no solo son los fabricantes de hardware, Microsoft también peca un poco en este aspecto, especialmente con Windows 10 y todas las apps que vienen por defecto con el sistema y que no podemos desinstalar . He ahí que existan diferentes herramientas de terceros que nos ayudan a deshacernos de ellas

Una opción para evitar esas molestias y tener incluso más control sobre las características y componentes que incluirá tu instalación de Windows, es usar una herramienta que nos permita modificar la imagen que usaremos para instalar el sistema operativo, y eso es lo que hace MSMG ToolKit.

MSMG ToolKit

Esta herramienta básicamente sirve para personalizar varias versiones de Windows añadiendo o eliminando funciones y componentes, o activando y desactivando características del sistema.

No es un programa para usuarios novatos, fue desarrollado para tener una herramienta todo en uno que cumpla las necesidades de un técnico a la hora de desplegar Windows.

Para usarlo vas a necesitar tener una imagen ISO de Windows o un DVD, pues esta será la imagen base que se usará para crear tu versión personalizada. Puedes descargar MSMG desde el foro oficial de My Digital Life, pero necesitarás registrarte en el sitio. También puedes usar este enlace en MEGA, o descargarlo desde el mirror en Majorgeeks.

El paquete que te ofrecen es uno comprimido (7z), deberás extraerlo y ejecutar el script Toolkit-vxx como administrador (la versión más reciente es la 7.1).

Luego debes hacer click en el icono de la terminal en el borde de la ventana, elegir Propiedades, y luego en la pestaña Diseño cambiar el tamaño de la ventana a 80 de ancho x 25 de alto. Esto para que el menú del script no se deforme en pantalla.

Escribe la letra "A" para aceptar y comenzar el proceso presionando Enter. En el siguiente menú encontrarás ocho opciones diferentes. La primera (Source) te deja elegir la imagen de Windows que vas a usar, puede ser un ISO de Windows 10, 8.1, o 7.

"Integrate" te deja integrar a la imagen paquetes de idiomas, actualizaciones de Windows, controladores, y características de Windows. "Remove" te deja quitar componentes de Windows de la instalación.

"Customize" te deja persoanlizar los componentes y características de Windows en la imagen de instalación. Con "Apply" aplicas los cambios y con "Target" puedes crear un medio de instalación con tu imagen personalizada.

Entre las cosas que puedes quitar están las aplicaciones Modern, componentes de Windows 10 como Cortana o los servicios de telemetría, las funciones de Xbox, incluso el mismo Microsoft Edge o Windows Defender.

Lo ideal es que si te interesa lo que ofrece la herramienta, una vez que crees la imagen de Windows personalizada que quieres, la instales en una máquina virtual o en una de pruebas, y verifiques qué tan bien va con los componentes eliminados o añadidos.

Más información | Documentación de MSMG Vía | gHacks

