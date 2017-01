Cómo desinstalar cualquier app Modern de Windows 10, incluso las que el sistema bloquea

Microsoft alegró un poco a los usuarios que no tienen uso para sus aplicaciones de Windows 10, cuando dijo que pronto nos dejaería eliminar las apps que vienen por defecto con el sistema. Aunque han mejorado mucho desde Windows 8, las aplicaciones como Correo y Calendario, Groove Music, Mapas, El Tiempo, etc, no son precisamente las favoritas de la mayoría, y es molesto que no puedas desinstalarlas si así lo quieres.

Aún cuando llegue la Creators Update en los próximos meses y podamos deshacernos de algunas, otras seguirán siendo obligatorias y ni desde la Windows Store, el menú de Configuración o el clásico Panel de Control, podemos desinstalarlas. Sin embargo, existen soluciones de terceros que ofrecen una solución sencilla a esto, y si quieres desinstalar todas las apps Modern que vienen por defecto en Windows 10, puedes hacerlo.

Si abres el menú de configuración de Windows, haces click en Sistema y luego en Aplicaciones y características, puedes ver una lista con todas las aplicaciones instaladas y al hacer click sobre cualquiera de ellas verás dos botones: modificar o mover y desinstalar. Las aplicaciones Modern que vienen por defecto con Windows 10, tienen esas dos opciones desactivadas y no puedes usarlas.

Si vas al Panel de Control y buscas la opción para desinstalar un programa, ni siquiera verás esas aplicaciones en la lista. Así que para deshacerte de ellas tendrás que recurrir a otros métodos, y los más sencillos pasan por utilizar alguna de las herramientas que te recomendamos a continuación.

CCleaner

Esta herramienta es mayormente conocida por sus funciones para ayudar a eliminar los archivos basura de Windows y mantener el sistema limpio. CCleaner también incluye una herramienta adicional para desinstalar programas. A diferencia del panel de control de Windows, el desinstalador de CCleaner incluye todas las aplicaciones instaldas en el ordenador, incluso las apps de Chrome.

Con este programa sí puedes desinstalar todas las aplicaciones Modern que Windows 10 bloquea. Es tan simple como abrir CCleaner, seleccionar la opción Herramientas, hacer click en Desinstalar programas, elegir el que quieras quitar y aceptar. Puedes hasta eliminar el centro de opiniones. La única desventaja es que tienes que eliminar una por una.

10AppsManager

Esta alternativa es una diseñada específicamente para la tarea que nos interesa. 10AppsManager fue desarrollado por Lavish Thakkar, para TheWindowsClub. Funciona con Windows 10 de 32 y 64 bits y ofrece una herramienta sumamente sencilla y directa al grano para desinstalar todas las aplicaciones Modern que vienen con el sistema.

Lo único que debes hacer es descargar el programa, extraer el archivo comprimido y ejecutar 10AppsManager.exe. La ventana que aparece te muestra todas las aplicaciones Modern que puedes desinstalar en un click, o te ofrece la opción de quitarlas todas a la vez. Es recomendado que crees un punto de restauración antes de hacer esto, en caso de quieras regresar al estado anterior. También puedes usar el mismo programa para reinstalar aplicaciones.

