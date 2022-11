Este utilísimo comando para Windows 10 y 11 puede arreglar tu PC cuando las cosas van mal

Cuando las cosas van mal en Windows, algo que no es muy complicado, el sistema operativo cuenta con varias herramientas para solventar sus problemas. Y es que si algunas de sus características no funcionan correctamente, o tu PC se quede colgado y aparezca un pantallazo azul, es posible que pueda deberse a que algunos archivos del sistema estén corruptos, o de alguna manera no funcionen como deban.

Afortunadamente, Windows cuenta con un comando bastante útil que nos puede sacar de un apuro: 'sfc/scannow'. En este artículo te contamos para qué sirve y cómo ejecutarlo correctamente.

¿Para qué sirve el comando 'sfc/scannow'?

Tal y como cuenta Microsoft, este comando forma parte de la Herramienta de comprobación de archivos del sistema de Windows, y al ejecutarlo, el sistema hará un análisis de los archivos del sistema y comprobará si están todos y cada uno de los elementos que hacen funcionar el software de Microsoft y si funcionan correctamente.

El comando se introdujo en Windows 7, y se trata de una gran utilidad que todo el mundo debería de conocer para cuando surge algún problema en nuestro ordenador y no sepamos de qué pueda tratarse exactamente.

Cómo ejecutar el comando y reparar los archivos corruptos

Para ejecutar el comando, lo único que tenemos que hacer es abrir la herramienta de Símbolo del sistema (CMD) con privilegios de administrador y escribir la siguiente línea:

sfc/scannow

Cuando lo hagamos, presionamos ENTER y el sistema se encargará de verificar y corregir los archivos. El proceso puede tardar varios minutos, aunque tenemos un indicador a modo de porcentaje para conocer cuánto falta para que complete la tarea. Al finalizar, deberíamos recibir alguno de estos mensajes:

Protección de recursos de Windows no encontró ninguna infracción de integridad: Esto quiere decir que no hay ningún archivo de sistema que esté dañado o que falte.

Protección de recursos de Windows no pudo realizar la operación solicitada: Según Microsoft, este problema se resuelve si volvemos a ejecutar el comprobador en modo seguro y cerciorándonos de que tanto la carpeta PendingDeletes, como PendingRenames se encuentran dentro del directorio %WinDir%\WinSxS\Temp.

Protección de recursos de Windows encontró archivos dañados y los reparó correctamente. Los detalles están incluidos en CBS.Log %WinDir%\Logs\CBS\CBS.log: Tal y como menciona, en este caso el sistema encontró archivos corruptos y los reparó correctamente. Si quieres ver los detalles del proceso, puedes ir al directorio que se menciona en el mensaje, o ejecutar el siguiente comando y abrir el archivo que se generará en el escritorio:

findstr /c:"[SR]" %windir%\Logs\CBS\CBS.log >"%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt"