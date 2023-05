Eurovisión 2023: dónde ver la gala final y cómo votar por tu actuación favorita

El Festival de Eurovisión 2023 se desarrolla este año en Liverpool, pese a que Ucrania fue la vencedora del año anterior por razones obvias. Tras dos intensas semifinales, estamos ya en este sábado 13 de mayo que es la cita para la final de la 67ª edición de este festival, donde España está representada por Blanca Paloma.

En esta gala van a actuar los 31 paíes que no pasan directamente a la final como si ocurre con los 'Big Five' y Ucrania que es el ganador del año anterior. Es por ello que a estos 31 países se unen Alemania, Francia, Italia, España y Reino Unido. Además, durante esta edición la principal novedad que se puede encontrar es el sistema de votación que se ha extendido a todo el mundo y no se limita a los países participantes.

Cómo seguir la final de Eurovisión 2023 en directo

La gala va a contar con la participación de Croacia, Moldavia, Suiza, Finlandia, Chequia, Israel, Portugal, Suecia, Serbia, Noruega, Albania, Chipre, Estonia, Bélgica, Austria, Lituana, Polonia, Austria, Armenia y Eslovenia. Estos se suman a los países que hemos comentado previamente y cuyas actuaciones se van a poder de manera gratuita este sábado a partir de las 21:00 horas.

La principal vía que tenemos para poder ver la gala es a través de la web de RTVE o haciendo uso de las aplicaciones en iOS y Android con opción a enviar el contenido al Chromecast. En todas estas plataformas simplemente se tendrá que seleccionar el canal 'La 1' en la sección de directos minutos antes de las 21:00 para no perder ningún detalle de toda la velada.

También hay posibilidades de ver los canales de TDT con una lista IPTV en reproductores como Kodi. Estas listas son completamente legales siempre que se trate de canales en abierto como es la televisión pública española. Esto da muchas opciones diferentes de cara a visualizar el contenido en otras plataformas como el dispositivo móvil.

Todos sabemos que el voto popular es muy importante al sumarse al jurado profesional. En el caso de que estés interesado votar, debes saber que el televoto será a nivel global (aunque haya países que no participen) y se realizará a través del envío de un SMS. La principal regla que existe es que un país no puede votar a su representante, haciendo que por ejemplo nosotros como españoles no podamos votar a Blanca Paloma.

Para realizar el voto se va a tener que enviar un SMS al número que aparece en la pantalla de la transmisión. Pero también se puede encontrar información en la web de esc.vote (pensada para el voto del resto de países) y en la propia aplicación que está disponible en la App Store y el Google Play.

Como dato extra, debes saber que el orden de las actuaciones de Eurovisión 2023 también ya se conoce, por si te interesa algún país más que otro. Se destaca que España está es la octava en actuar a lo largo de la noche quedando la lista confeccionada de la siguiente manera:

Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar? Portugal: Mimicat - Ai Coração Suiza | Remo Forrer – Watergun Polonia | Blanka - Solo Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava Francia: La Zarra – Évidemment Chipre: Andrew Lambrou – Break A Broken Heart España: Blanca Paloma – EaEa Suecia: Loreen - Tattoo Albania: Albina & Familja Kelmendi - Duje Italia: Marco Mengoni - Due Vite Estonia: Alika - Bridges FInlandia: Käärijä - Cha Cha Cha Chequia: Vesna - My Sister's Crown Australia: Voyager - Promise Bélgica: Gustaph - Because Of You Armenia: Brunette - Future Lover Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele si Luna Ucrania: TVORCHI - Heart of Steel Noruega: Alessandra - Queen of Kings Alemania: Lord of the Lost - Blood & Glitter Lituania: Monika Linkyté - Stay Israel: Noa Kirel - Unicorn Eslovenia: Joker Out - Carpe Diem Croacia: Let 3 - Mama ŠC! Reino Unido: Mae Muller - I Wrote A Song

