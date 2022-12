Jubilación anticipada: cómo pedirla por Internet ante la Seguridad Social y requisitos

La pensión de jubilación es sin duda un trámite realmente importante cuando se llega al final de la etapa laboral de cada uno de los trabajadores. Ya en otro artículo contamos cómo solicitar la jubilación cuando se cumple la edad legal para hacerlo, superando los 67 años. Pero hay otra forma de jubilarse sin tener que cumplir este requisito que marca la ley, que es lo que conocemos como jubilación anticipada.

Obviamente este proceso de jubilación anticipada debe estar mucho más acotado y supervisado por la Seguridad Social, ya que en definitiva nos estamos jubilando antes de lo que marca la legislación. En este artículo te contamos que debes conocer de este trámite de manera general, y cómo lo vas a poder solicitar a través de internet.

Un vistazo a… Cómo solicitar el CERTIFICADO DIGITAL de PERSONA FÍSICA de la FNMT

Requisitos que debes tener en cuenta

Antes de solicitar la jubilación anticipada hay que tener en cuenta que el hecho de disfrutar por más tiempo de esta prestación hará que se termine perdiendo dinero, aunque esto no afecta a los discapacitados. En concreto, se van aplicando diferentes coeficientes reductores que varían en función de la edad y los años que se hallan cotizando.

Otro punto a tener en cuenta son los requisitos que se van a tener que aplicar. Para ello se deben distinguir dos situaciones completamente diferentes: la jubilación involuntaria y la voluntaria.

En el caso de la jubilación involuntaria nos referencia a aquella que lleva consigo un despido que se produce cerca a la etapa de retiro laboral. Esto es algo que está indicado cuando una persona no va a poder reinsertarse en otro puesto por tener una edad avanzada. Para estos casos, la ley establece que se podrá optar a ella cuando se cuente con cuatro años menos de los establecidos por la ley para jubilarse. En la actualidad, al tener la edad de jubilación en 67 años, una persona se podrá jubilar con 63 años si ha cotizado como mínimo 33 años. Los autónomos no podrán asociarse a esta situación.

La jubilación voluntaria no está asociada a un despido, sino a la voluntad del trabajador por dejar de trabajar. Únicamente se va a poder acceder a esta jubilación si se solicita hasta dos años antes de la edad de jubilación, pero siempre que se haya cotizado al menos 35 años y que la pensión tras aplicar las reducciones supere la pensión mínima. En este caso se van a poder asociar todos los afiliados a la Seguridad Social, incluidos los autónomos.

Estos requisitos se suman también a los documentos que se deben presentar ante la Seguridad Social en el caso de que sea necesario. Concretamente los certificados de la empresa en caso de despido y también cualquier tipo de documentación si se es madre o se quiere aumentar el número de días cotizados por alguna de las situaciones que se han presentado en la vida laboral de los trabajadores.

Solicitud online de la prejubilación

El proceso de solicitud es realmente sencillo, al poder hacerse de manera online. Aunque para ello es necesario contar con certificado digital o Cl@ve. Lo primero que deberás hacer es acceder a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Seguidamente, en la parte superior coloca el cursor del ratón sobre Ciudadanos y en el menú desplegable pulsa en Pensiones.

Aparecerá un listado con todos los trámites que tienen algún tipo de relación con la jubilación de los ciudadanos En este caso va a interesar el apartado que dice Jubilación Nacional para actuar en nombre propio, pero se puede actuar en nombre de una tercera persona pulsando sobre Jubilación nacional (como representante).

Identifícate con alguno de los sistemas que se ofrecen, y que hemos comentado anteriormente. Automáticamente se cargará tu información personal en el espacio Tu Seguridad Social. Es importante tener en cuenta que si no tiene más 52 años no se va a poder iniciar el trámite y el sistema te echará atrás antes de comenzar. A partir de ahí deberás completar datos como por ejemplo la fecha en la que se haría efecto la jubilación y las situaciones personales en las que te encuentras.

Por ejemplo, vas a poder marcar si has trabajado en el extranjero, si has tenido partos o si has cotizado en alguna clase especial a lo largo de tu vida laboral. Esto se suma también a la necesidad de marcar si se trata de una baja voluntaria o involuntaria. Todo esto debe casar con la información que obra en la base de datos de la seguridad social.

Una vez completada la información y pasada la ventana, se deberá elegir una situación en la que te encuentres, en lo que respecta al trabajo que estás desarrollando antes de solicitar la pensión. Si bien, en muchas ocasiones estos datos estarán ya completados a raíz de la información que se encuentra en la base de datos del organismo público.

Por último, se van a tener que completar datos básicos de identificación y también de la cuenta bancaria donde se deba ingresar la pensión cuando se apruebe. Hay que tener en cuenta que desde que se presente este formulario pueden pasar hasta 90 días hasta que se resuelva, aunque normalmente esto es algo que se puede tener aprobado en un mes.