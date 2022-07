Modo de alto rendimiento en Windows 10 y 11: cómo se activa y qué cambiará en tu PC

Ya sea para jugar o para conseguir tener una mejor experiencia en programas avanzados, siempre se está buscando el máximo rendimiento posible. Ante estas situaciones, hay que saber que tanto Windows 10 como 11 tienen un modo oculto llamado Máximo rendimiento, que promete exprimir mejor todo el hardware interno en ordenadores de sobremesa o portátiles.

Normalmente los planes de energía están pensados para poder ahorrar en el consumo eléctrico que tienen los ordenadores. Esto se logra limitando los procesos internos, pero ahora se va a tratar de conseguir todo lo contrario, por lo que no te debe importar que la factura te pueda venir un poco más elevada.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

En qué se basa el modo de máximo rendimiento

Este modo se puede encontrar en el panel de control de Windows 10 y 11 que promete eliminar el ahorro de energía para pasar a consumir una mayor electricidad. Pero sin que exista un modo económico, los componentes van a tener vía libre para poder consumir toda la energía que requieran para sacar el máximo provecho. En concreto, para poder lograr esto lo que se va a producir es lo siguiente:

Los discos duros nunca entrarán en reposo.

La frecuencia del temporizador de Javascript se recorta para un rendimiento máximo.

El modo de ahorro de energía del adaptador WLAN se configura en alto rendimiento .

. Se deshabilita la hibernación.

La administración de energía de la CPU está configurada al 100 por ciento.

La pantalla se apagará después de 15 minutos de inactividad.

Cómo se activa

Una vez se tiene esta información clara, es importante pasar a realizar la activación de este modo energético que está oculto de manera predeterminada. Para ello, se va a tener que ejecutar primero un comando y luego en el panel de control se visualizará este nuevo modo para activarlo y comenzar a probarlo. En concreto, los pasos a seguir son los siguientes:

Abre el cuadro de diálogo Ejecutar pulsando las teclas Windows + R.

Escribe cmd y pulsa Enter.

Escribe el siguiente comando y pulsa Enter en la consola: powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

Abre el panel de control.

Desplázate hasta Sistema y seguridad y luego en Opciones de energía .

y luego en . Activa el modo Máximo rendimiento.

¿Qué mejora en el rendimiento se puede notar?

Esta es una de las grandes preguntas que te vas a poder hacer antes de activarlo. Es importante destacar que, tal y como se especifica en su descripción, se va a notar sobre todo en aquellos dispositivos de gama alta que cuenten con una CPU y una GPU de alto rendimiento que pueda tener un cuello de botella.

Benchmark con un plan de ahorro estándar.

En mi caso, a la hora de realizar los diferentes benchmarks se ha podido apreciar una mejora en el rendimiento de los diferentes apartados del hardware, pero no demasiado significativo. En concreto, se nota una mejora de un 5% en estos valores, lo que no es importante en mi caso con un hardware medio sin ser un auténtico tope de gama. Es por ello que si tienes un hardware de gama de entrada, no esperes un gran cambio que te vaya a permitir jugar a lo que antes no era posible.