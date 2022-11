No tienes que esperar a la próxima actualización de WhatsApp para tener 'automensajes': te contamos este truco

¿Qué haces cuando quieres apuntar algo rápidamente para que no se te olvide? La mayoría ya no vamos por ahí con el boli y la libreta, y el soporte más usado para esas anotaciones es nuestro smartphone... pero, dentro del smartphone, ¿qué aplicación usas? Hay fans de aplicaciones específicas para tomar notas (Google Keep es, posiblemente, la más popular), otros usan los borradores de su app de e-mail favorita y la mayoría, finalmente, se lo escribe en las aplicaciones que más usa: las de mensajería.

Pero claro, estar mandando constantemente mensajes a tu novio/a de "Te escribo esto por aquí para que no se me olvide" quizá no siempre sea la mejor solución... ¿no sería mejor poder mandarse mensajes a uno mismo? Los desarrolladores de WhatsApp están de acuerdo, y la nueva beta de esta aplicación incorpora esa función (y está activándola progresivamente), tal como desvela el medio estadounidense WABetaInfo:

Efectivamente, a partir de la versión 2.22.24.2 de WhatsApp, en Android e iOS podremos enviarnos 'automensajes' y apareceremos como uno de nuestros contactos.

Sin embargo, aún no sabemos cuándo llegará esta función a los usuarios de la versión estable (si lo hace, aunque es lo más probable), ni si llegará a estar disponible en las versiones Web y de Escritorio de la app. Sin embargo, si consideras que esta funcionalidad de los automensajes es tan buena que no puedes esperar a disfrutarla en tu WhatsApp, no te preocupes: vamos a enseñarte un truco para poder usarla.

Un truco muy sencillo para no tener que esperar a actualizaciones

Para poder disfrutar de la posibilidad de 'conversar contigo mismo' y tener dónde ir dejando tus notas y archivos, sólo sigue los siguientes pasos:

Crea un grupo de WhatsApp (aquí tienes las instrucciones). Pon el nombre que te dé la gana, porque podrás cambiarlo después. Invita sólo a una persona: puede ser alguien cercano a quien le hayas avisado de tus planes, o simplemente alguien a quien quieras trolear. Inmediatamente después, expúlsale del grupo. Llegados a este punto, serás el único usuario de un grupo unipersonal. Llámalo, qué se yo... "Personal", "Cosas propias", "Yo, yo mismo y WhatsApp". No sé, por dar ideas.