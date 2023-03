Renta 2022: cómo consultar tus datos fiscales para preparar la declaración de 2023

La campaña de la Renta arranca el próximo mes de abril, pero de manera previa la Agencia Tributaria permite consultar a los contribuyentes los datos fiscales. Esta es la información que obra en poder de la Agencia Tributaria de cada contribuyente y que luego se va a cruzar con la declaración que hagas con el modelo 100.

En este artículo te explicamos qué son exactamente estos datos fiscales y cómo vas a poder consultarlos desde este mismo miércoles con tu certificado digital o el registro en Cl@ve.

Qué son los datos fiscales de la renta

En resumidas cuentas, los datos fiscales es la información que tiene Hacienda sobre ti. En este caso se va a destacar el domicilio fiscal, los inmuebles que tienes a tu nombre, las cuentas bancarias, fondos de inversión y por supuesto los ingresos por rendimiento de trabajo que has tenido (tanto por cuenta propia como ajena). Al final es una auténtica radiografía económica de todo tu año 2022.

Esta información va a ser precisamente la que usará Hacienda para generar el borrador de tu declaración de la renta. De esta manera, es importante que los datos que se introduzcan en el modelo 100 cuadren con estos para que todo el proceso se realice de una manera rápida. Es por ello que ahora se inicia un proceso en el que debes comprobar tus nóminas o facturas para que todo cuadre correctamente.

Si es cierto que estos datos no siempre son 100% verídicos, sobre todo con los eventos que han sucedido de manera reciente. Por ejemplo, si has adquirido una vivienda en los últimos meses del año 2022 o has tenido un hijo, es posible que no venga reflejados en estos datos fiscales. Esto no quiere decir que lo obvies, sino que vas a tener que incluirlos de manera obligatoria aunque posteriormente la devolución se pueda retrasar más por un proceso de comprobación rutinario.

Es por ello que estos datos son orientativos para el contribuyente, y una base para poder ir recabando toda la información tributaria que se va a necesitar para que en el mes de abril se pueda completar la declaración correctamente. Pero en el caso de que seas un contribuyente que no tiene prestaciones o conceptos que se deban desgravar, esta es una buena guía para pasar la renta de una manera rápida y limpia.

Cómo acceder a los datos fiscales de la Renta 2022 vía web

Para poder acceder a tus datos fiscales a través de un ordenador, simplemente se va a tener que entrar a la web de la campaña de la Renta 2022 en la Agencia Tributaria (aunque aparezca en la parte superior 2021, es cuestión de tiempo que se actualice. Los datos fiscales proporcionados son del año 2022). Dentro de un recuadro azul claro se van a encontrar las gestiones destacadas, y simplemente se tendrá que pulsar en Datos fiscales.

Entrarás en una página donde vas a poder identificarte como contribuyente. Tienes la opción de introducir tu DNI y posteriormente la fecha de expiración para poder acceder a través del sistema Cl@ve, o pulsar en Accede con certificado o DNI electrónico.

Una vez accedes es importante ratificar el domicilio fiscal donde estás registrado en la actualidad. Es importante verificar que sea correcto o si ha sufrido variaciones durante el año en curso. En caso de que sea así simplemente vas a tener que pulsar en Modificar y si no ha variado pulsa en Ratificar y firma la solicitud.

Cuando hayas ratificado el domicilio fiscal, accederás finalmente a una página con todos los datos fiscales. En la cabecera se va a encontrar la dirección fiscal completa con tu nombre y NIF. Seguidamente se irán distribuyendo por varias secciones los ingresos que hayas tenido a través de facturas o nóminas. Aunque también se encontrarán cifras a desgravar.

Estos datos en la mayoría de casos irán acompañado de un número que significará la casilla donde posteriormente se va a tener que introducir en el modelo 100. Es importante como hemos dicho anteriormente, revisar toda la información que se contiene aquí con la documentación fiscal que tengas en casa.

