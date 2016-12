Guárdate las espaldas respaldando tus archivos en Windows 10 de la forma más rápida y simple

Una de las tareas más importantes que todos deberíamos realizar de vez en cuando y no solo una vez al año, es la de crear un respaldo de nuestros archivos. Es mejor prevenir que luego no andar llorando por los rincones cuando algo inesperado suceda y perdamos ese documento tan importante o esas fotos irreemplazables llenas de recuerdos.

Si has instalado ya Windows 10 junto a los otros más de 400 millones de personas en todo el mundo, es bueno que sepas que el sistema operativo cuenta con una herramienta ultra sencilla para que crees una copia de seguridad en pocos pasos y rápidamente. Así que, no tienes excusa para no tomarte unos minutos del día antes que acabe 2016 para proteger tu información.

Lo primero que vas a necesitar es un medio extraíble en el que almacenar tu copia de seguridad. Sí, puedes usar un pendrive, pero no es lo más recomendable, suelen perderse y dañarse con facilidad, pero es tu decisión. Un disco duro portátil, es una mejor alternativa.

Conecta el dispositivo a tu ordenador y luego presiona la tecla de Windows + I para abrir el panel de Configuración. Elige el apartado de Actualización y seguridad y luego en las opciones del menú a la derecha, haz click sobre *Copia de seguridad.

Ahí te vas a encontrar con algo llamado "Copia de seguridad con Historial de archivos". Esto te deja crear una muy conveniente copia de seguridad de tus archivos que te permitirá restaurarlos si los originales se pierden, se borran o se dañan por cualquier razón.

Haz click en "Agregar una unidad", espera que el sistema busque las disponibles y selecciona la que deseas utilizar de la lista. Esto activará la copia de seguridad automática de tus archivos, pero nada más. Ahora debes hacer click en "Más opciones" para elegir crear un respaldo de inmediato.

Desde la nueva ventana de opciones podrás elegir cada cuanto se realizan las copias de seguridad, cuanto tiempo se mantienen, elegir las carpetas de las que se harán respaldos y excluir las que no te interesan. Haz click sobre "Hacer una copia de seguridad" para empezar el proceso por primera vez.

El proceso tomará más o menos tiempo dependiendo de la cantidad de archivos, y de la velocidad de tus dispositivos de almacenamiento. Si tienes muchos datos y solo puertos USB 2.0, prepárate para un largo rato.

Cuando quieras restaurar las copias de seguridad realizadas, podrás hacerlo desde el mismo panel de opciones y ya que existe soporte para historial de archivos, podrás hacerlo devolviendo cada documento a el mismo lugar donde se encontraba.

