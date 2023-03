Ya puedes pedir la beca MEC para el curso 2023/2024: cómo solicitarla, requisitos y cuantías

Las ayudas económicas son imprescindibles para muchos de los estudiantes que existen en España en las etapas postobligatorias. Es por ello que como cada año, el Ministerio de Educación ha abierto el proceso de solicitud de las becas para el curso 2023/2024, siguiendo un calendario similar al del año anterior.

El plazo de solicitud se abre desde hoy mismo, 27 de marzo de 2023, hasta el 17 de mayo. Dentro de esta solicitud se engloban los estudiantes de FP, bachillerato, grado, máster y otros estudios no universitarios que se van a repartir un total de 2.500 millones de euros, siendo una cifra muy superior a la que se puso encima de la mesa el curso anterior. Hay que destacar que la solicitud únicamente se realiza de manera telemática con las claves de identificación en la web del ministerio, o utilizando certificado digital o sistema Cl@ve.

Requisitos para poder pedir la beca MEC

Antes de realizar la solicitud telemática, hay que tener en cuenta que se hay unos requisitos que se deben cumplir obligatoriamente. Aquí se incluyen tanto los requisitos económicos (que pueden incluir a la unidad familiar si no estás independizado) y también académicos (fundamentado en el número de asignaturas suspendidas por ejemplo). En concreto, los principales requisitos que se solicitan son:

Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea.

No tener un título igual o superior al de los estudios que se piden la beca.

al de los estudios que se piden la beca. El patrimonio de la unidad familiar no debe superar los 42.900 euros. En este caso se integran los ingresos de toda la familia, si el estudiante no está independizado (algo que se tiene que demostrar). Hay que destacar que el hecho de vivir en otro domicilio, pero que el alquiler lo paguen los padres por no tener ingresos se computa como que no se está independizado.

Los universitarios de primer curso deben matricularse de 60 créditos o en situaciones muy concretas, de 30.

Al estar en segundo curso de la universidad se debe estar matriculado del mismo número de créditos que el curso anterior. Y haber aprobado un porcentaje concreto de asignaturas que varías por la rama de estudios: en ingenierías y arquitectura, el 65%, en ciencias de la salud, el 80%, y en ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, el 90%.

Cuánto dinero se da con la beca MEC 2023/2024

Además de los requisitos económicos, otro punto realmente importante para cualquier estudiante es la cantidad de dinero que se va a recibir del total presupuestado de 2.500 millones de euros. Hay que tener en cuenta que este es un dinero que se reparte en una partida fija y otra variable. Dentro de la parte fija (que es la más importante) se encuentran las siguientes cuantías dependiendo del concepto:

Beca matrícula: comprende el importe de los créditos de los que se matricule por primera vez (no incluye segundas matrículas).

Por renta familiar: hasta 1.700 euros.

Por cambio de residencia durante el curso escolar: hasta 2.500 euros.

Por excelencia académica: entre 50 y 125 euros.

Básica: hasta 300 euros (solo en FP de grado básico).

Una vez se ha repartido todo el dinero de la parte fija, el dinero sobrante de lo presupuestado se va a repartir entre todos los becados a los que se le ha reconocido esta condición. El dinero que se le asigna a cada uno de los becados va a estar establecido por una fórmula matemática en la que se va a tener en cuenta el nivel de renta y también la nota del expediente académico.

Cómo solicitar la beca MEC 2023-2024

Una vez se ha tenido en cuenta todos estos datos, es hora de iniciar la solicitud. Para ello se va a tener que acceder a la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y concretamente al apartado de 'Becas, ayudas y subvenciones para estudiar'. Aquí vas a tener que acceder a cuáles son tus estudios concretos a los que vas a solicitar la beca (bachillerato, universidad o formación profesional).

Entre los trámites que se encontrarán se debe pulsar en 'Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios' y seguidamente pulsar en 'Curso 2023-2024', donde al lado se encuentra un recuadro en verde donde aparece el estado de Abierto.

Una vez seleccionas el trámites, verás la ficha del mismo con todos los requisitos que existen y las características concretas de cada uno. En la parte superior se va a tener que pulsar en Acceso al servicio online. Seguidamente se abre la opción de registrarte en la web con alguno de los métodos disponibles como las credenciales de la sede electrónica o certificado electrónico o sistema Cl@ve como hemos comentado antes.

Al registrarte, aparecerán todos los trámites abiertos y si no es el primero que inicias, se deberá pulsar en Acceso al trámite en la parte superior.

Antes de acceder al formulario de solicitud, se va a tener que leer un amplio documento con todas las instrucciones de esta convocatoria. Hay que destacar que esta es una primera fase, donde el ministerio va a comprobar los datos económicos y de tipo general. Luego existirá una segunda fase en el mes de septiembre para poder completar datos académicos (ya que a día de hoy es posible que no sepas donde vas a estudiar). También se detalla la documentación que se debe entregar para acreditar alguna situación especial como la discapacidad, la renta de cada alumno o la acreditación de unidad familiar independiente.

Una vez has leído esta información se va a pulsar en Continuar al final de la página. En la siguiente página se va a tener que aceptar y autorizar las bases de la convocatoria, introduciendo tu fecha de nacimiento y marcando las casillas que corresponden a tu situación, así como en las que das tu autorización para que la administración revise todos tus datos personales.

En la siguiente ventana se va a tener que realizar la identificación con el número de soporte del DNI o la fecha de caducidad. Seguidamente, se van a tener que rellenar los datos económicos del estudiante, así como la situación personal. Se debe detallar si se constituye como unidad independiente y también los ingresos que tiene el estudiante si es que es así. Además, al final se debe incluir la dirección de la vivienda y el IBAN para realizar el ingreso. En estos casos muchos datos se reutilizan de otras convocatorias.

En la segunda ventana del formulario se solicitan los datos de la unidad familiar en su totalidad, incluyendo el grado de parentesco. Además, también se tiene que introducir la profesión del sustentador de la unidad familiar.

Por último se van a tener que introducir los datos académicos de la titulación que ya se ostenta y también la titulación a la que se espera optar en septiembre. Hay que tener en cuenta que estos datos pueden no ser precisos porque ahora mismo no sabes muy bien cuál va a ser tu futuro. Es por ello que todos estos se van a poder modificar en el mes de septiembre en una segunda fase, pero igualmente se pueden incluir los datos que tienes en mente aunque no es obligatorio.

Por último, vas a tener que pulsar en Firmar y presentar la solicitud para confirmar todos los datos que has introducido y que la solicitud esté grabada en la base de datos del ministerio. Esta la vas a poder ir comprobando posteriormente siguiendo los pasos del principio para entrar en la sede electrónica.

