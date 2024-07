WhatsApp te permite ver el número total de mensajes que has enviado y recibido: así puedes saberlo

WhatsApp se posiciona como la plataforma líder de mensajería instantánea en España. La app lleva funcionando desde 2009 y ha sido una de las principales razones por las que hoy día ya no usamos como antes el servicio de SMS. Con el tiempo ha evolucionado sustancialmente, ofreciendo funciones muy útiles para los usuarios.

Desde hace un tiempo, WhatsApp permite además ver el número total de mensajes enviados y recibidos desde tu cuenta. Conocerlo es muy sencillo, así que bajo estas líneas te contamos todos los detalles.

Cómo ver el número total de mensajes enviados y recibidos en WhatsApp

Si siempre has tenido curiosidad sobre cuántos mensajes de WhatsApp has enviado en total y cuántos has recibido, hay una forma muy sencilla de conocer este dato. Para ello tan solo debes seguir los siguientes pasos:

Entra al panel de ajustes.

Pulsa sobre ‘ Almacenamiento y datos ’.

’. Dirígete a ‘ Uso de datos ’.

’. Verás el balance de mensajes enviados y recibidos justo debajo de ‘Mensajes’.

Además de poder conocer este dato, como habrás podido comprobar, también tienes un resumen de todos los datos que has consumido al utilizar la aplicación desglosado en varias categorías.

Si lo prefieres, también puedes ver el total de almacenamiento que ocupan cada uno de tus chats, pudiendo filtrar por contacto y grupo. Para ello tan solo debes ir a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento y verás un desglose de todos tus contactos y grupos ordenados de mayor a menor almacenamiento ocupado.

Esta información te dará también una visión general de todo el almacenamiento que has ocupado con WhatsApp, por lo que si no te sobra demasiado, siempre puedes utilizar una serie de técnicas para liberar espacio en WhatsApp, ya sea eliminando archivos multimedia, configurando la aplicación para que no descargue los elementos automáticamente, eliminar grupos y chats que no utilizas y, paralelamente, haciendo una copia de seguridad en la nube de todos tus datos.

